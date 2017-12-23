網友靈堂祭拜「見到鐘鉉」：他看著痛哭的粉絲

SHINee的27歲成員鐘鉉，本周一疑燒炭自殺，被發現後緊急送醫仍搶救不治，令歌迷痛心不已，為了見他最後一面，光是去靈堂祭拜和送他出殯的粉絲就超過上千人，但近日有韓國網友在網路留言，有熟人去靈堂弔唁時，感應到鐘鉉正在看著痛哭的粉絲。

該網友透露，這位熟人不僅「見到」鐘鉉，鐘鉉還跟他說：「謝謝你，即使不是我的粉絲還來看我，給我祝福，為我微笑。」熟人聽到不禁感動得跟著一起哭，接著鐘鉉竟表示抱歉害他哭了。