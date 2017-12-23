網友靈堂祭拜「見到鐘鉉」：他看著痛哭的粉絲

SHINee的27歲成員鐘鉉，本周一疑燒炭自殺，被發現後緊急送醫仍搶救不治，令歌迷痛心不已，為了見他最後一面，光是去靈堂祭拜和送他出殯的粉絲就超過上千人，但近日有韓國網友在網路留言，有熟人去靈堂弔唁時，感應到鐘鉉正在看著痛哭的粉絲。
該網友透露，這位熟人不僅「見到」鐘鉉，鐘鉉還跟他說：「謝謝你，即使不是我的粉絲還來看我，給我祝福，為我微笑。」熟人聽到不禁感動得跟著一起哭，接著鐘鉉竟表示抱歉害他哭了。
之後鐘鉉更出現在熟人夢中，跟他說：「謝謝你為我微笑，但也因為你哭了覺得很抱歉，請不要再哭，也不要覺得對不起，能來看我真的很感謝。」該名網友也表示會想寫出這段朋友的經歷，是想讓大家知道，鐘鉉是一個多麼溫暖和溫柔的人。
此外，鐘鉉原定下個月推出的新歌《Only One You Need》，據報導是在自殺前3天完成MV拍攝，內容講述治癒離別之痛，本月初他在個人演唱會上已經搶先演唱，並表示：「希望大家在失去非常重要和珍惜的人時，不要傷心、不要難過。想對大家說我曾來過，所以寫下這首歌。」似乎早已有自殺念頭在跟粉絲告別，並且留下最後的作品送給粉絲，只是目前還不知道SM事務所何時將公開該歌曲。
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