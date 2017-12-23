巴黎飯店屋頂花園挖到寶 竟見野生松露

公開這樁發現的法國巴黎自然史博物館（Museumof Natural History）表示：「這顆野生松露的發現，是屋頂花園和綠色屋頂替都市帶來潛在廣大生態多樣性的良好範例。」

耶誕前夕，松露被用來調味鵝肝、栗子濃湯等當季菜餚，這顆松露的出現為新浪潮下佔滿城市屋頂的都市園丁們帶來一線希望，他們可能因此獲得意外之財。

法新社報導，在這種香料蕈類價格翻漲一倍，每公斤要價超過5000歐元（約新台幣17.9萬元）的此時，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）庇蔭的飯店屋頂花園裡出現這顆松露。

（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國巴黎飯店屋頂花園發現野生松露，讓專家嘖嘖稱奇，也為這座好食松露又正推行都市園藝的城市帶來曙光。

博物館的生態學及保護中心研究員馬德（FredericMadre），在巴黎中心艾菲爾鐵塔美居飯店（MercureParis Centre Tour Eiffel）屋頂上一棵鵝耳櫪樹根部發現這顆松露。

這顆黑色的「冬松露」（tuber brumale）傾向和它更高價的近親派瑞格（Perigord）黑松露生長在相同地區。

博物館蕈類專家塞洛斯（Marc-Andre Selosse）教授說，松露通常只在地中海型氣候下生長，但飯店屋頂上的土壤和日照成功地複製這種氣候條件。

他補充說：「令人驚訝的是，松露生長需要兩顆孢子結合繁殖，顯示這個情況還可能再發生，而且在巴黎屋頂上培植松露或許可行。」

巴黎正大力推行都市園藝，目標在未來兩年內建造達100公頃的屋頂花園，其中1/3將用來種植草本植物、蔬菜和釀酒調味的啤酒花。（譯者：中央社梁元齡）1061223