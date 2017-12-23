安理會通過新制裁 大砍銷北韓精煉油品

這項美國起草的制裁決議，還對提供北韓的原油，訂出一年400萬桶的上限；若平壤再發動新一波核試或洲際彈道飛彈試射，安理會還要進一步削減數量。

路透社報導，安理會以15比0通過的新制裁，將禁止近90%的精煉石油製品輸往北韓，訂出每年50萬桶的上限。安理會並在最後一刻調整，要求各國24個月內，遣返海外的北韓勞工，將最初擬定的12個月期限放寬。

（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）聯合國安理會今天無異議通過新的制裁案，限制北韓取得精煉石油製品、原油及透過海外工人賺取外國貨幣，以制裁北韓11月29日試射洲際彈道飛彈。

分析家表示，新的制裁將對北韓經濟產生重大影響。追蹤北韓動向的北韓新聞（NK News）網站專欄作家沃德（Peter Ward）說：「若制裁施行，石油上限將重創北韓貨運業、生產活動或家中使用發電機的北韓人，以及（國營企業）從事相同工作者。」

沃德指出，強迫遣返海外勞工則可切斷外匯和投資的關鍵源頭，不僅對北韓政府，也包含北韓新興的市場經濟。

法新社報導，在中國大陸支持下，聯合國安全理事會今天決議，對北韓實施新制裁措施，將限制對平壤飛彈和核子計畫極其重要的石油供應。

美國總統川普在推特寫道：「聯合國安理會剛以15比0，通過對北韓的新增制裁。世界要的是和平，不是死亡！」

新制裁決議還禁止向北韓出售所有工業機具、卡車、鋼鐵及其他原料，並禁止北韓輸出食物、機具、電子設備、土方與石方、木料及船舶。

為了防止北韓規避制裁，所有國家獲授權扣押與檢查涉嫌載運非法貨物往返北韓的船隻。（譯者：中央社陳亦偉）1061223