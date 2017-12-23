NBA／哈登連2戰砍51分無用　火箭在洛杉磯吞2連敗

火箭和快艇在NBA今(23)日的比賽中展開交手，兩隊帳面上的戰力看起來，火箭似乎勝出不少，不過他們在洛杉磯似乎有些水土不服。在稍早敗給湖人後，今日又浪費了大好的領先優勢，慘遭快艇以128:118逆轉，同時「大鬍子」James Harden(哈登)還遭到驅逐出場，可說是賠了夫人又折兵。
雙方此役都有不少的傷兵，戰力也受到了一定的影響，不過火箭還是展現他們西區強權的實力，一開始就火力全開，首節取得33:23的雙位數領先，第2節他們持續掌握優勢，上半場結束以65:52領先。
不過快艇在第3節展開反攻，靠著Austin Rivers單節轟下15分的大爆發，並且防守端有效壓制火箭得分的情況下，他們反倒逆轉取得87:85的兩分超前。
最後一節的戰鬥，兩隊仍然糾纏的相當膠著，不過快艇在Rivers以及Lou Williams擋不住的好手感支援下，逐漸取得優勢，加上對方主將James Harden因為兩次進攻犯規的吹罰，而控制不了自己的情緒、被趕出場，也讓火箭再也無力僵持，最終快艇就以128:118帶走勝利。
Harden此役砍下51分、個人連兩場得分破50，並且還送出8次的助攻，不過他同時也發生了8次失誤，加上無法適應裁判的判罰、最後時刻無法留在場上，也導致在洛城的兩戰都吞下敗仗。
而快艇這邊，Rivers今天上半場的表現並不理想，但他在此之後展現了優異的個人調整能力，最終25投11中拿下36分，同時送出7次助攻；此外Williams替補上陣，也砍下32分7助攻，中鋒DeAndre Jordan則是拉下了20顆籃板，快艇在三人的帶領下，也成功捍衛主場。
本場比賽兩隊其實對於裁判的吹罰都有些意見，快艇總教練Doc Rivers曾抱頭表示不滿，而火箭總教練Mike D'Antoni則是被吹了技術犯規。多次錯誤的判罰以及事後的補哨，也讓球員有些無所適從。