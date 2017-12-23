NBA／哈登連2戰砍51分無用　火箭在洛杉磯吞2連敗

火箭和快艇在NBA今(23)日的比賽中展開交手，兩隊帳面上的戰力看起來，火箭似乎勝出不少，不過他們在洛杉磯似乎有些水土不服。在稍早敗給湖人後，今日又浪費了大好的領先優勢，慘遭快艇以128:118逆轉，同時「大鬍子」James Harden(哈登)還遭到驅逐出場，可說是賠了夫人又折兵。

雙方此役都有不少的傷兵，戰力也受到了一定的影響，不過火箭還是展現他們西區強權的實力，一開始就火力全開，首節取得33:23的雙位數領先，第2節他們持續掌握優勢，上半場結束以65:52領先。

不過快艇在第3節展開反攻，靠著Austin Rivers單節轟下15分的大爆發，並且防守端有效壓制火箭得分的情況下，他們反倒逆轉取得87:85的兩分超前。