日本引進陸基神盾 陸專家：軍事擴張

而且，相比終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）200公里的攔截範圍，陸基神盾系統攔截範圍可達1000公里，射程更遠，防禦範圍更大。

大陸解放軍報今天刊登共軍國防科技大學專家張乃千的文章指出，陸基神盾是陸上部署型飛彈攔截系統，與艦載神盾系統具有相近的反飛彈能力和良好的相容性。

日本首相安倍晉三的內閣已批准建設兩座陸上神盾連的方案。

外電報導，日本政府日前通過決議，將以美製陸基神盾雷達站與攔截彈擴充自身的彈道飛彈防衛系統，以因應北韓日增的飛彈威脅。

（中央社記者張謙香港23日電）中國大陸的軍事專家指出，日本政府決定引進兩套美國陸基神盾（Aegis）系統，是新一輪軍事擴張。

文章表示，陸基神盾不僅可為日本本土提供保護罩，還可為在西太平洋活動的美國海軍艦隊提供支援，進一步加速日、美兩國軍事一體化步伐，提高關島、夏威夷等地的軍事安全保險係數。

文章表示，「日本引進陸基神盾系統，對美國而言可謂是經濟與安全利益雙豐收。」

文章強調，值得警惕的是，部署陸基神盾系統，使日本政府進一步突破戰後奉行的「專守防衛」理念。

據分析，陸基神盾不僅是反導系統的一環，只要填裝巡航飛彈，也能具備強大攻擊力，所謂的反導防禦可能被用作提升攻擊能力的藉口。

文章表示，分析人士看來，引進陸基神盾系統開啟了日本新一輪軍備擴張。

文章並指出，一段時間以來，安倍政府炒作北韓核問題、「中國威脅論」，在日本國內製造一種無法進行冷靜討論的環境，企圖以此使軍擴行為正當化。

而日本不久前還提出解禁「攻擊敵方基地能力」，安倍晉三也表態稱要修改「防衛計畫大綱」，以實現防衛策略的根本性轉變。1061223