臺中市勞工大學圓滿結業 近3千人進修競爭力up

為鼓勵勞工在職進修，強化就業競爭力，臺中市勞工大學106年度規畫的六大職能升級學程，120門課程已圓滿結業，民眾反應熱烈，估計有近3千人受惠。其中為培養勞工第二專長而開辦的專班，不只勞工爭相報名，連企業主都給予肯定，好評連連。勞工大學新年度將繼續開課，歡迎勞工把握自我充電機會。

勞工大學是由臺中市政府勞工局委託5所大學及勞工團體承辦。勞工局長黃荷婷表示，勞工大學開課方針，除了培訓勞工職能升級，也希望培養勞工第二專長，提升自我競爭力，例如今年新開辦的「禪繞生活美學」，報名踴躍，學員大多是粉領族，他們在學習禪繞畫的過程中，獲得舒壓與療癒，符合現代人需求。



▲臺中勞工大學年度結業，學員作品展水準整齊，獲得指導老師讚稱「出師了」。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.23）

其次，勞工大學也因應產業4.0及新南向政策規劃課程，例如修平科技大學開設之「CNC五軸銑削加工初階應用實務」及國立中興大學開設的「基礎越南語」、「基礎印尼語」等東南亞語言課程，都是坊間鮮少開辦的課程，由於貼近社會脈動與需求，班班額滿很受歡迎。

勞工大學在106年度開辦很多別具特色課程，包括創新推出的巧聖技藝傳承專班，由獲選魯班公獎的職場達人開班授課，共有木雕達人陳清豐、花藝達人劉雅婷及漆工藝達人史嘉祥擔任授課匠師，師資陣容堅強，一推出就秒殺額滿。值得一提的是，由於採取小班制，學員都能獲得老師手把手教導，學藝精進紮實，結業時連老師都讚稱學員「出師了」。



▲臺中勞工大學開辦課程很多元，年度結業的成果展，成果讓人驚艷。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.23）

另外，針對育嬰留職停薪員工舉辦的復職能力提升專班，也獲得參與勞工稱許，認為能協助復職員工縮短職場調適期，相當貼心又實用課程。

至於人氣超夯的產業員工專班，是依照產業需求提供客制化課程，並由專業師資主動「到廠」服務，專業與便利性贏得業界肯定，連全球前五大放電加工機製造廠的慶鴻機電都申請開班，並再三肯定產業專班提供員工進修再充電平台，幫了公司很大忙。

勞工大學是勞工朋友提升職能的加油站，臺中市政府勞工局已持續推動多年，普遍獲得勞資雙方肯定。新年度將繼續開辦更創新多元課程，勞工局長黃荷婷呼籲勞工把握學習精進機會，依興趣與需求選讀以增進職場競爭力。