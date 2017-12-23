北京驅趕外來居民 學者聯名提合憲審查

前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤隨後在推特（Twitter）上說：「無條件支持公民江平、賀衛方、盛洪、許章潤、蔣豪、莫少平、丁錫魁、秦暉聯名提請全國人大常委會對北京市政府驅趕外來居民的行動及其依據的行政文件進行合憲性審查！憲法和法律的生命和權威在於落實！敬請關注中華人民共和國有史以來的這一劃時代的盛舉！」

（中央社台北23日電）中國政法大學終身教授江平等中國大陸學者和律師近日聯名向中國全國人民代表大會常務委員會建議，應對北京市政府驅趕外來居民的行動，成立特別調查委員會，並進行合憲性審查。

根據律師權益關注網，中國政法大學終身教授江平、北京大學法學院教授賀衛方、北京天則經濟研究所所長盛洪、北京清華大學法學院教授許章潤、天則經濟研究所法律及公共治理中心主任蔣豪、維權律師莫少平、律師丁錫魁、北京清華大學歷史系教授秦暉19日共同發出「對北京市政府驅趕外來居民的行動及其依據的行政文件提請合憲性審查」的建議。

8人聯合簽名的建議信中指出，北京市政府的行為違反國家尊重和保障人權和法律面前一律平等的憲法原則，侵犯公民的5項憲法權利。

5項憲法權利是：土地權利；個體經濟和私營經濟的權利；私人財產權利；人格尊嚴不受侵犯的權利；住宅權利。

建議信指出，北京市政府所屬機構的文件稱這些外地來京人員為「低端人口」，在驅趕他們過程中的粗暴態度，以及驅趕行為本身都侵犯了他們的人格尊嚴。

8人向中國全國人大常委會建議，成立對北京驅趕外來居民事件的特別調查委員會，對北京市政府自11月中旬開始，在北京市大興區和其他地區侵犯公民土地權利等5項憲法權利的行為進行調查，並對這項行動依據的北京市各級政府行政文件進行合憲性審查。

北京大興區西紅門鎮新建二村11月18日發生重大大火，造成19死、8傷。意外發生後，官方強力排查倉儲、生產、人員居住等功能混為一體的不安全建築區。由於此類居住者多為外來「低端人口」，官方驅離外來「低端人口」引發關注。1061223