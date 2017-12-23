出生僅一瓶飲料重 早產寶寶長大回娘家

早產兒娜娜的爸爸是日本人，媽媽是台灣人，娜娜出生時因媽媽羊水破了來不及安胎，半夜緊急剖腹產。娜娜的爸爸回憶，當時他正在日本工作，得知消息後連夜搭機趕回台灣，一看到寶貝女兒全身插滿管子躺在保溫箱裡的模樣，讓他當場崩潰大哭。

國泰醫院今天舉辦早產兒回娘家活動，約有60個家庭、200人參與，許多早產兒父母也分享育兒心路歷程。

對於早產兒的擔憂以及言語隔閡，讓他在第一個月幾乎睡不著覺，陪伴娜娜度過一次次呼吸窘迫症的插管治療、慢性肺病及敗血症，而醫護人員也不厭其煩解釋病情、悉心照顧，讓娜娜順利度過難關，幾個月後總算脫離保溫箱、順利出院，日前剛剛度過1歲生日。

另一名回娘家的巴掌仙子「恩恩」，懷孕28週就破水急產、體重僅1144克。恩恩的媽媽說，恩恩出生以來歷經多次肺炎、氣胸，醫院甚至發出病危通知，讓她每日以淚洗面，加上恩恩的爸爸是韓國人，得花更多時間了解病情，一家人靠著家人支持和宗教信仰，熬過2個月的加護病房煎熬時光。

根據統計，全台每年近20萬名新生兒中，約有8%到10%是早產兒，這些巴掌仙子可能因腦部、眼睛、心臟、肺部、腸胃到免疫系統還未發育成熟，容易出現病變，但在完善醫療照護下，仍有機會健康長大。

國泰醫院新生兒加護病房主任洪依利表示，國泰醫院每年收治約100名早產兒，其中1/3是出生體重低於1500公克的「巴掌仙子」，出生週數最小的是23週，體重最輕的是536克，僅一杯手搖飲料重。

想避免寶寶提早報到，洪依利呼籲，孕婦應養成良好生活習慣，避免菸酒、少吃辛辣食物、減少工作壓力，平時應多休息、定期產檢、注意是否有不規則宮縮、少量出血等早產徵兆。1061223