中央重新分配空汙基金　台中：樂見更多經費助地方改善

臺中市躍升全臺第二大城市，總人口數有278萬人，車輛數與人口數旗鼓相當，也達到276萬6,884輛，排名全國第三，與同樣是都會型態的臺北市相比，臺北車輛登記數為176萬3,217輛，臺中市是臺北市的1.57倍。但反觀臺北市的公共運輸系統卻大幅領先臺中市，臺北市105年公共運輸比達到42.8%，臺中市則為12.2%，由於大眾運輸系統不若臺北完善，當人口提升，私人運具比例必然相對提高，發油量也跟著等比提升，所產生的PM2.5排放量定然也高於臺北。

為了改善不良的空氣品質，臺中市政府多管齊下做努力。根據統計，臺中市移動汙染源佔了整體汙染源3成，移動汙染源大部份來自汽機車，對於中央決定重新分配空汙基金，目前環保署修法已朝20%比率，將撥交移動源使用者設籍地或油燃料銷售地直轄市、縣(市)主管機關，臺中市樂見更多經費挹注於空氣品質維護及改善工作。

根據空氣汙染物排放清冊9.0〈TED9.0〉資料顯示，臺中市105年的汽柴油發油量達到202萬公秉，是臺北市發油量的2倍多，PM2.5年排放量為2,479噸、臺北市排放量則為746噸，兩者相差3.3倍之多。

環保局指出，臺中市的移動汙染源佔整體污染源的29％，為了改善移動汙染源，環保局做了多管齊下的努力。首先是從高汙染的柴油車及二行車機車著手，除了執行柴油車路邊攔檢、目測判煙，以及不定期機車路邊攔檢及未定檢機車車牌辨識稽查外，對於民眾檢舉烏賊車和車輛青白煙的檢驗，予以嚴格執法，同時鼓勵汰換老舊車輛。

其次，在淘汰二行程機車方面，103年二行程機車數為30萬2,550輛，至106年11月為止減少至13萬7,447輛，淘汰率為54.6%。106年又特別編列7,100萬元，以落日條款方式加強推動，統計至106年11月底，申請補助淘汰之二行程機車達3萬1,651輛、汰舊換購電動機車2,118輛為六都之冠，推估空污減量每年減少PM2.5達13.9公噸。在淘汰大型柴油車方面，臺中市在105年汰換1、2期老舊柴油車達4,337輛，為全國第一，而106年已向行政院環境保護署爭取到第1期補助經費6,242萬元，將鼓勵更多老舊柴油車來汰換。



▲臺中市多管齊下改善空汙，其中，電動公車營運數全國居冠，公路上不再充斥烏賊車。（圖／臺中市環保局提供）

臺中市環保局局長白智榮強調，臺中市隨著人口數及車輛數的成長，環境負荷也跟著加重，除了加強管制與汰舊老舊車輛之外，增設大眾運輸系統、改善交通建設才是治本之道。因此林佳龍市長上任後，積極推動「MR.B&B」大眾運輸發展方針，結合捷運、鐵路捷運化、公車、自行車，打造複合式公共運輸系統，並積極向行政院爭取前瞻基礎建設計畫，將臺中市捷運藍線、捷運綠線延伸彰化、大臺中山手線、臺鐵成追線雙軌化工程等4案納入軌道建設預算中，未來將形成便利軌道路網。此外，公共自行車iBike使用人次也突破1,300萬。

推動交通建設須要銀彈支持，臺中市欣見中央決定重新分配空污基金，有了這筆充裕經費，將有助於臺中市繼續推動移動汙染源的改善，包括鼓勵民眾汰除高汙污染車輛、減少使用私人運具，改搭乘便利的大眾運輸工具，或改用電動車等低汙染車輛等，都將有效降低移動汙染源的比率，提升空氣品質。