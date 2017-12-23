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中央社

俄烏天然氣爭議仲裁出爐 雙方都宣稱贏

中央社2017/12/23 12:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯今天在2009年能源合約爭議仲裁結果出爐後，雙雙宣稱獲勝。

法新社報導，斯德哥爾摩仲裁法院裁定調降俄國天然氣可索取的價格，同時也維持烏克蘭必須從俄國採購天然氣，但減少採購數量。

自烏克蘭親西方政府於2014年上台後，俄烏兩國針對這起價值數十億美元的能源合約發起激烈的法律戰，緊咬對方。

由於這項仲裁結果未公開宣布，細節只能從彼此公布的內容窺知。

烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）在聲明中總結說：「Naftogaz贏得仲裁。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則回應表示：「儘管Naftogaz的聲明，仲裁已裁定合約的兩大原則有效，符合Gazprom大部分要求。」

Naftogaz尋求拿回他們聲稱在2011至2015年間，被以非市價要求，多付給Gazprom的180億美元（160億歐元）。

Gazprom則駁斥Naftogaz說法，並爭取371億美元，作為Naftogaz賠償被控未根據合約中引發爭議的「無條件支付」（Take-or-pay）條款採購的天然氣數量。

Gazprom提出的無條件支付契約要求客戶採購一定數量的天然氣，即使沒買到這個數量也要付一樣的錢。

根據雙方揭露的細節，仲裁法院調降2014年爭議期間的天然氣價格，但拒絕追溯降價至之前幾年，也就是基輔當局所要求的。

Naftogaz表示，仲裁法院維持「無條件支付」原則，但減少採購量從520億立方公尺，降至只有50億立方公尺，「符合實際的進口需求」。

Gazprom說，仲裁法院裁定Naftogaz須支付20億美元的價格相關拖欠。但Naftogaz表示，該公司贏得不用付給Gazprom依無條件支付條款要求的560億美元。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）讚揚仲裁法院的裁定是一項「歷史性勝利」。（譯者：中央社劉淑琴）1061223

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