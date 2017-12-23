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娛樂

影／梅姨疑「被賜死」　《媽媽咪呀2》只剩回憶畫面

記者翁新涵╱台北報導2017/12/23 12:38
▲《媽媽咪呀2》預告。

明年是歌舞片《媽媽咪呀！》上映10周年的日子，因此電影公司號召原班人馬，開拍續集《Mamma Mia！Here We Go Again》，準備在明年夏天上映兼慶祝10周年，但《媽媽咪呀2》預告出爐，所有人都出現了，獨獨看不見上一集的主角梅莉史翠普，只剩下回憶她的畫面，讓許多粉絲紛紛猜測，她很可能在片中被賜死了。

續集講述雅曼達賽佛瑞斯飾演的蘇菲懷孕了，媽媽的好友向她透露，當年母親未婚懷孕的往事。因此與其說《媽媽咪呀2》是續集，不如說是前傳，因為故事會追溯梅莉史翠普為何到希臘小島開餐廳，以及她跟女兒生父相戀的經過。而主演《仙履奇緣》的英國女星莉莉詹姆斯，則會扮演年輕版的梅姨。


▲莉莉詹姆斯（上）扮演年輕版梅姨。（影片截圖，2017.12.23）

預告中出現最多的也是莉莉詹姆斯，她在片中充滿青春氣息，不乏載歌載舞的場面，她也將從梅姨的大學時代開始演起，但最令人驚喜的非預告片結尾不可，突然出現大名鼎鼎、已經71歲的雪兒，絲毫不見老態的她，是以雅曼達的外祖母，也就是梅姨的母親身分現身，而且還是坐著直升機登場，氣派果然不一樣。


▲雪兒在預告最後面登場，令觀眾驚艷。（影片截圖，2017.12.23）

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