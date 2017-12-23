中油僱用人員甄試今天登場 錄取率8.7%

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）中油公司106年僱用人員甄試今天在台北、台中、高雄3個考區共10個考場同時舉行第1試，有超過1.58萬人到考，到考率86.9%，預計錄取1388人，平均錄取率約8.7%。

今天的甄試總計1萬8289人報考，首節考試1萬5887人到考，到考率86.9%；預計錄取1388人，平均錄取率約8.7%，競爭激烈。

中油公司表示，本次甄試招考高中職以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共招考17個類別人員，第1試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，占總分30%，以及各類別專業科目占總分70%。