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中央社

不滿勞基法修法 護師工會：將爆離職潮

中央社2017/12/23 12:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵、王承中、李明宗台北23日電）不滿勞基法修法，勞工團體今天下午將發動遊行，醫療產業各職業類別工會上午先在立法院前表達訴求。護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，若政府強硬修法，將爆發護理人員離職潮。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午將從民進黨中央黨部前出發，行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

醫療產業各職業類別工會組成的「拒修惡法護病安」大隊，今天上午先在立法院群賢樓前召開記者會，並躺在馬路上，表達拒絕輪班間隔縮短為8小時的心聲。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，實務上花花班（畸形班表）非常常見，政院不斷說不要拿極端案例，但他們提出的都是實際上出勤的班表。她說，輪班間隔若僅有8小時，扣掉通勤、吃飯等時間，實際睡眠時間僅3到4小時。

陳玉鳳憂心表示，現行一週有3種班表，已經讓護理師覺得很累想要離職，若一旦修法過後，將會出現大量的離職潮。

立法院法制局報告也指出，勞工七休一行之多年，之前的政府不會棄守，但這次勞基法修法放寬，從嚴格管制到輕易放鬆的決策，讓人有摸不著頭緒。

報告指出，任何產業都可能發生連續假期出勤員工減少問題，如果企業連加班都無法克服，而須修法讓勞工降低連續休息11小時基本勞動權利，企業應檢討人力配置。報告也批評，政府立場改變過於輕率。

行政院發言人徐國勇上午接受中央社記者訪問表示，尊重法制局相關意見，這些說法都會列入參考。

勞動部主秘陳明仁受訪時則強調，這次修法是在週休二日的原則下，給予勞資雙方彈性，「例外不會變成原則。」1061223

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