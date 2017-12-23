招募跨性別從軍上路 美法院擋川普作梗

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普政府打算對明年元旦上路的美軍招募跨性別人士時程從中作梗，今天被華府的聯邦上訴法院打了回票，也是本週第2間法院做出類似裁定。
路透社報導，包括今天的強制令，全美先後已有4位聯邦法官，擋下川普禁收跨性別人士從軍的命令。川普政府已對先前3項裁定提起抗告。
美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court ofAppeals for the District of Columbia Circuit）一個3名法官的合議庭，於6頁的裁定書裡指出，川普政府對聯邦地方法院擋下跨性別人士從軍禁令，「尚看不出有成功挑戰法院裁定的高度可能性」。
位於維吉尼亞州里契蒙（Richmond）的聯邦第4巡迴上訴法院昨天表示，在抗告期間，他們拒絕了川普政府所請。
這2個上訴法院的決定，可能促使川普政府再抗告，尋求保守派居多數的美國最高法院介入。
歐巴馬政府先前設定2017年7月1日開始受理招募跨性別人士從軍，但川普的國防部長馬提斯（JamesMattis）把時限延到2018年1月1日。然而川普政府又宣稱，因數以萬計的人員必須接受因應招募跨性別從軍申請者醫療標準的培訓，軍方到元旦仍沒法完成準備。（譯者：中央社陳亦偉）1061223