招募跨性別從軍上路 美法院擋川普作梗

(中央社華盛頓22日綜合外電報導)美國總統川普政府打算對明年元旦上路的美軍招募跨性別人士時程從中作梗,今天被華府的聯邦上訴法院打了回票,也是本週第2間法院做出類似裁定。

路透社報導,包括今天的強制令,全美先後已有4位聯邦法官,擋下川普禁收跨性別人士從軍的命令。川普政府已對先前3項裁定提起抗告。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court ofAppeals for the District of Columbia Circuit)一個3名法官的合議庭,於6頁的裁定書裡指出,川普政府對聯邦地方法院擋下跨性別人士從軍禁令,「尚看不出有成功挑戰法院裁定的高度可能性」。