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日月光首設職場體驗區擴大徵才　持續技術研發能量

記者許家禎／綜合報導2017/12/23 13:11
▲日月光集團因應半導體潛質人才需求，12月23日首度於高雄廠研發大樓，舉辦大型徵才活動，並特別規畫製程專題演講與產品展示區、綠能接駁園區導覽。（圖／日月光提供）
▲日月光集團因應半導體潛質人才需求，12月23日首度於高雄廠研發大樓，舉辦大型徵才活動，並特別規畫製程專題演講與產品展示區、綠能接駁園區導覽。（圖／日月光提供）

日月光集團因應半導體潛質人才需求，並創造在地工作機會，今（23）日首度於高雄廠研發大樓舉辦大型徵才活動，並特別規畫製程專題演講與產品展示區、綠能接駁園區導覽，讓應試者更進一步的瞭解公司，希望吸引更多人才加入集團，持續技術研發能量，以滿足高階封裝需求，此次徵才目標希望能徵得超過200名員工。

日月光指出，本日大型徵才活動，以延攬製程研發工程師、自動化工程師為主，廣邀工程背景人才加入，現場邀請工程專業講師，進行公司簡介及半導體產業趨勢分享演說，搭配手機拆解模型展示，以具象的呈現方式，讓求職者能瞭解日月光產品足跡與製程。

並針對基層員工的招募，設計了職場體驗區，舉凡無塵服的穿著、產線顯微鏡的觀察、綁貨作業等。而除了人才的招聘外，公司也安排園區導覽，使用低汙染、低噪音的綠能電動巴士，載著應試者認識綠色廠區，其中也包含每天可節水2萬噸的中水回收廠等。

日月光指出，集團了解智能製造的趨勢浪潮，要以完善的職涯規畫培育優秀人才，如致力導入互動式教學平台，推動好看、好懂、好學的系統化數位翻轉學習，極大化學習成長成效，並持續創造在地就業機會，帶動當地整體工作機會的正成長，讓產業專才留在台灣，發展前瞻創新研發實力，強化產業的國際競爭優勢。

關鍵字日月光徵才半導體
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