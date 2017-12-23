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中央社

中共紀委插手司法 落馬廳官喊冤

中央社2017/12/23 13:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北23日電）中共18大後中國政壇颳起反腐風暴，大小官員落馬的新聞屢見不鮮，但將於近日宣判的一起廳官貪腐上訴案，卻掀開中共紀委插手司法的冰山一角，權傾一時的地方官員面對不公審判也無處伸冤。

香港明報今天報導，法律界人士因此擔憂，明年將成立的中國國家監察委員會是否也將如過去數年的中共中央紀律檢查委員會一般，權力不斷擴大，並取代中共中央政法委員會，在職務犯罪案件中主導司法過程。

據報導，前中共甘肅省委統戰部副部長、前甘肅省工商聯合會黨組書記吳繼德一月遭甘肅省張掖市中級法院裁定「受賄、挪用公款、非法吸收公眾存款、濫用職權」4項罪名成立，判刑16年。

吳繼德不服判決上訴。他的律師魏汝久說，甘肅省高級法院二審駁回，維持原判。

但魏汝久說，大量證據證明，「非法吸收公眾存款」和「濫用職權」兩罪並不成立，如獲改判，刑期可減至11至12年。

魏汝久透露，3名法官組成的二審合議庭本已決定推翻一審，撤銷「非法吸收公眾存款」和「濫用職權」罪名，並於11月報告中共甘肅省紀委。不過，甘肅省紀委調查吳繼德案專案組的兩任組長李在瓊、崔銀劍隨後向甘肅高院口頭表明，必須維持原判。

本月4日，崔銀劍向甘肅高院副院長唐斌傳達「紀委怎麼辦理的你們就怎麼判」，並要求修改判決書，還說「具體理由你們自己想辦法」。唐斌同日將這項要求轉達給辦案法官。

魏汝久表示，已掌握甘肅省紀委插手司法的證據，並向中紀委實名舉報。

他還說，吳繼德對上訴結果感到「心灰意冷」，吳繼德一輩子在黨政部門工作，也曾任職蘭州市紀委，非常清楚其中潛規則。

吳繼德的家人則表示，會將案件申訴至最高法院，但魏汝久對申訴前景不樂觀。1061223

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