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中央社

日皇明仁84歲生日 往下一個時代邁進

中央社2017/12/23 13:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京23日專電）日皇明仁今天過84歲生日，對許多人努力讓他可以退位，他表達衷心感謝，也會在退位前跟相關人士一起努力，做好往下一個時代邁進的準備。

日本放送協會（NHK）報導，談到2019年4月30日即將退位，明仁說，這麼多的人在各自立場考量，努力做到讓他可以退位，他衷心表達感謝。

他說，在退位前僅剩的日子裡，一邊盡力做好現在的工作，一邊跟相關人士一起努力，做好往下一個時代邁進的準備。

明仁長孫女、秋篠宮夫婦長女真子公主，明年將和大學同學小室圭完婚，明仁說，這是非常可喜的事，祝福真子和小室圭幸福。

回顧這一年發生的事，明仁說，因颱風及豪雨受災，及過去受到東日本大地震等災害影響的民眾，到現在仍無法過著盡如人意的生活，他始終深深掛念。

他說，今年就快結束，祝願所有民眾明年都能有一個安穩的年。

明仁與皇后美智子等皇室成員，上午也在皇居接受一般民眾的祝賀。

宮內廳表示，今年是決定退位日期後的日皇生日，截至上午11時30分，大約有4萬6000人到皇居外表達祝賀，是進入平成時代後最多的一年。

日本經濟新聞報導，明仁將於2019年4月30日退位，2018年12月23日將是他接受一般民眾祝賀的最後一個生日。1061223

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