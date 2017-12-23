日皇明仁84歲生日 往下一個時代邁進

（中央社記者黃名璽東京23日專電）日皇明仁今天過84歲生日，對許多人努力讓他可以退位，他表達衷心感謝，也會在退位前跟相關人士一起努力，做好往下一個時代邁進的準備。

日本放送協會（NHK）報導，談到2019年4月30日即將退位，明仁說，這麼多的人在各自立場考量，努力做到讓他可以退位，他衷心表達感謝。

他說，在退位前僅剩的日子裡，一邊盡力做好現在的工作，一邊跟相關人士一起努力，做好往下一個時代邁進的準備。

明仁長孫女、秋篠宮夫婦長女真子公主，明年將和大學同學小室圭完婚，明仁說，這是非常可喜的事，祝福真子和小室圭幸福。