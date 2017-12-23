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中央社

太空怪客再訪地球 骷顱小行星外形嚇人

中央社2017/12/23 13:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約22日綜合外電報導）太空中朝向地球飛來的龐然巨石已經夠恐怖了，更別說外觀還像一顆骷顱頭。繼2年前行經地球之後，小行星2015 TB145這次又調頭朝向地球而來，科學家正保持密切觀察。

天文網站SPACE.com報導，拜這顆小行星是2015年10月行經地球及奇特形狀所賜，它被冠上了「萬聖節小行星」的外號，這顆700公尺寬的小行星，形狀有幾分橢圓形。

天文學家當時預測，這個太空中的巨無霸骷顱頭會在2018年11月再度與地球擦身而過，因此熱切想藉機近距離了解這個外形怪異的訪客。

骷顱造形小行星上次來訪時，美國家科學基金會（National Science Foundation）的阿雷西沃天文台（Arecibo Observatory）捕捉到它的雷達影像，顯示了小行星貌似一顆人類骷髏。

經過渲染，骷顱小行星在天文觀察家之間增添傳奇色彩，但最終它也只是眾多與我們擦身而過的近地小行星之一。

當2018年這個太空怪客再度從地球旁通過時，會安全地保持約105個月球到地球之間的距離。但對這個小行星和它軌跡的一項新研究，近期刊登於「天文與天體物理學期刊」（Astronomy & Astrophysics），顯示不久的將來會發生更有趣的事。

這篇研究主要作者、德國「馬克斯普朗克研究所」（Max Planck Institute）的穆勒（Thomas Muller）解釋道：「下一次更刺激的邂逅，是在2088年萬聖節期間，因為屆時它只會以約20個月球到地球的距離通過。」 （譯者：中央社林宏翰）1061223

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