太空怪客再訪地球 骷顱小行星外形嚇人

（中央社紐約22日綜合外電報導）太空中朝向地球飛來的龐然巨石已經夠恐怖了，更別說外觀還像一顆骷顱頭。繼2年前行經地球之後，小行星2015 TB145這次又調頭朝向地球而來，科學家正保持密切觀察。

天文網站SPACE.com報導，拜這顆小行星是2015年10月行經地球及奇特形狀所賜，它被冠上了「萬聖節小行星」的外號，這顆700公尺寬的小行星，形狀有幾分橢圓形。

天文學家當時預測，這個太空中的巨無霸骷顱頭會在2018年11月再度與地球擦身而過，因此熱切想藉機近距離了解這個外形怪異的訪客。