影／小小動畫員創作繽紛童趣短片　屏東耶誕動起來

「潘縣長一直認為，教育是我們能給孩子最豐富的資產」，屏東縣政府發言人黃建嘉指出，屏東的資源雖較都會區不足，但縣府努力爭取各項教育資源，給孩子不同的學習體驗，例如引進全國首位機器人公務員pepper，下鄉巡迴各校與小朋友互動。此次感謝鴻海與永齡教育基金會協助帶來動畫課程，啟發孩子的想像和潛能，說不定下一位動畫大師就從此萌芽。

你知道常看的動畫是如何製作的嗎？屏東縣政府與鴻海教育基金會、永齡教育基金會合作，安排5所學校22位小朋友以2天12個小時，在共玩創作團隊指導下首次製作定格動畫，讓耶誕老公公動起來，暢遊屏東的山海及著名景點，加上潘孟安縣長Q版人物，完成獨一無二的耶誕祝福短片。



▲參與動畫課程的小朋友在屏東大學進行二天的定格動畫學習。（圖／屏東縣政府提供）

此次參與動畫課程的學校包括公館國小、凌雲國小、信義國小、大同國小及社皮國小，22位小朋友在屏東大學進行二天的定格動畫學習，藉由色紙拼貼出聖誕老公公、可愛動物及屏東特色景點，再運用平板APP製作動畫，短短12小時課程，完成一支1分鐘的動畫。

動畫以「暖洋洋不下雪的聖誕節會怎樣?」為主題，影片一開頭是不開心的黑白聖誕老公公，但在小朋友著上色彩後，世界一切變得繽紛，Q版的潘孟安縣長帶著聖誕老公公在屏東遊山玩水，在山川琉璃吊橋自拍、到萬金聖母聖殿歡度聖誕，製作出一部屬於屏東「愈熱愈快樂」的聖誕祝福短片。



▲參與動畫課程的小朋友在屏東大學進行二天的定格動畫學習。（圖／屏東縣政府提供）

負責課程指導的共玩團隊導演吳彥杰說，因為學習時數有限，孩子實際製作約三分之一內容，但透過課程設計，孩子們參與劇本討論、用色紙撕貼畫製作道具、排版拍攝，動手將一張張靜態照片操作成動態影像，同時賦予責任感、使命感及學習分工合作、團隊精神，從無到有完成動畫，建立起成就感，是課程背後更棒的意義。

▲小小動畫員創作繽紛童趣短片「屏東耶誕動起來」。（影片／屏東縣政府提供）