亞馬遜收購安全監控鏡頭新創公司Blink 強化家庭

為彰顯在聯網家庭設備方面日益壯大的雄心，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布收購無線安全監控新創公司 Blink。

這項交易在週五宣布，讓亞馬遜新增一個在競爭激烈的聯網家庭設備領域的新星，這個市場競爭者包括 Alphabet (GOOG-US) 的 Nest。

除了無線安全攝影鏡頭外，Blink 還製造了一種視像門鈴，讓屋主可以透過他們的智慧手機看到誰站在門口。

亞馬遜收購的財務條款沒有披露。

Blink 的安全攝影鏡頭於 2016 年首次推出，以易於安裝和不需要插電而聞名，因為它們使用電池供電。視像門鈴價格 99 美元，也是由電池供電。