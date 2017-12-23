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亞馬遜收購安全監控鏡頭新創公司Blink 強化家庭

鉅亨網2017/12/23 13:18
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為彰顯在聯網家庭設備方面日益壯大的雄心，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布收購無線安全監控新創公司 Blink。

這項交易在週五宣布，讓亞馬遜新增一個在競爭激烈的聯網家庭設備領域的新星，這個市場競爭者包括 Alphabet (GOOG-US) 的 Nest。

除了無線安全攝影鏡頭外，Blink 還製造了一種視像門鈴，讓屋主可以透過他們的智慧手機看到誰站在門口。

亞馬遜收購的財務條款沒有披露。

Blink 的安全攝影鏡頭於 2016 年首次推出，以易於安裝和不需要插電而聞名，因為它們使用電池供電。視像門鈴價格 99 美元，也是由電池供電。

Blink的鏡頭產品 （圖取自Blink官網）
Blink 的鏡頭產品 （圖取自 Blink 官網）

亞馬遜於 2014 年以智能揚聲器 Echo 跨入聯網家庭設備，它靠著語音識別回答問題，並可執行預約 Uber 等事宜。今年稍早，該公司利用雲端攝像鏡頭（Cloud Cam）擴大了聯網家庭設備陣容，並已成為亞馬遜鑰匙（Amazon Key）的重點產品。

亞馬遜鑰匙是一個聯網門鎖，可以讓亞馬遜的送貨人員在屋主不在時進入用戶家中放下包裹。

Blink 週四表示，被併購後它將繼續運作，並銷售和過去一樣的產品。兩家公司都沒有提供有關其計劃的其他信息。

亞馬遜股價

 

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