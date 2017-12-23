陸南海島礁新增設施佔地29萬平方公尺

（中央社台北23日電）中共黨媒人民日報海外網22日刊登的年終系列解讀文章指出，中國2017年在南海島礁新建設施佔地達29萬平方公尺，包括地下儲存區域、行政建築和大型雷達等重要設施。
文章也提到，中國自製的亞洲最大絞吸挖泥船「天鯤號」下水後，中國現有的大型器械將陸續參與南海陸域吹填工程，「南海島礁的面積將會進一步擴展，布局相關功能設施的需求將會得到進一步滿足。」
文章指出，中國在南海的島礁建設是為了滿足各類民事需求等具體責任和義務，「但也包括滿足必要軍事防衛需求。」
文章表示，為了達到改善南海駐島人員的生活和工作條件，及「加強在南海主權範圍內必要的軍事防衛」，中國在過去一年「合理的」擴大南海島礁面積。中國在南沙群島永陸面積（不會被潮水淹沒的陸地）的擴大，也為「後續相應的基礎建設做出必要的準備。」
對於相關防務演訓，文章統計，中國軍隊6月於三沙市首次舉行有水上飛機參加的「海空立體」聯合搜救演練。
另外，自2013年8月武警海南總隊海口市隊三沙中隊進駐永暑礁後，12月初又有首批10名女性解放軍抵達當地，參與軍事參謀、通訊和醫療等軍事任務。文章指出，這顯示中國在南海島礁的駐紮和巡邏不斷增強。
法國國際廣播電台（RFI）分析，南海被公認為全球海運重要戰略要地，每年全世界約有5兆美元的商品經南海通過；南海還被認為儲藏數量可觀的天然氣和原油，相關國家圍繞南海的爭端時起時伏，成為亞洲未來爆發衝突的潛在變因。
分析指出，中國近年透過加速人工造島，在島上建立包括軍用機場在內的軍事設施強化對南海海域的實際控制。1061223