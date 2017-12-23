陸南海島礁新增設施佔地29萬平方公尺

（中央社台北23日電）中共黨媒人民日報海外網22日刊登的年終系列解讀文章指出，中國2017年在南海島礁新建設施佔地達29萬平方公尺，包括地下儲存區域、行政建築和大型雷達等重要設施。

文章也提到，中國自製的亞洲最大絞吸挖泥船「天鯤號」下水後，中國現有的大型器械將陸續參與南海陸域吹填工程，「南海島礁的面積將會進一步擴展，布局相關功能設施的需求將會得到進一步滿足。」

文章指出，中國在南海的島礁建設是為了滿足各類民事需求等具體責任和義務，「但也包括滿足必要軍事防衛需求。」

文章表示，為了達到改善南海駐島人員的生活和工作條件，及「加強在南海主權範圍內必要的軍事防衛」，中國在過去一年「合理的」擴大南海島礁面積。中國在南沙群島永陸面積（不會被潮水淹沒的陸地）的擴大，也為「後續相應的基礎建設做出必要的準備。」