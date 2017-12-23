無關耶誕新年 重要假期時人類性趣高

（中央社記者黃兆平紐約22日專電）最新研究報告發現，無論季節變化，人類在重要假期間的「性」趣高，耶誕節及新年期間不見得是受孕比率唯一最高的時節。

耶誕新年假期將至，從統計數字顯示，美國9月份出生嬰兒特別多，高於其他任何月份。

大部分科學家過去合理回溯受孕期推估，由於耶誕到新年間的季節變換、溫度下降、夜晚時間拉長，人類對這些變化的「生物反應」，導致較能專注在某些事情上，也自然會較注意到與「性」有關的活動，造成耶誕新年假期受孕率升高。

不過，時代雜誌引述英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊出，美國印第安納大學（Indiana University）、與葡萄牙知名生醫生化研究機構—古爾班基安科學研究所（Instituto Gulbenkiande Ciencia）共同完成的最新研究報告顯示，耶誕與新年假期後，造成隔年9月嬰兒數量增加，其實文化與社會因素的關聯性，比生物因素更多。