無關耶誕新年 重要假期時人類性趣高

（中央社記者黃兆平紐約22日專電）最新研究報告發現，無論季節變化，人類在重要假期間的「性」趣高，耶誕節及新年期間不見得是受孕比率唯一最高的時節。
耶誕新年假期將至，從統計數字顯示，美國9月份出生嬰兒特別多，高於其他任何月份。
大部分科學家過去合理回溯受孕期推估，由於耶誕到新年間的季節變換、溫度下降、夜晚時間拉長，人類對這些變化的「生物反應」，導致較能專注在某些事情上，也自然會較注意到與「性」有關的活動，造成耶誕新年假期受孕率升高。
不過，時代雜誌引述英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊出，美國印第安納大學（Indiana University）、與葡萄牙知名生醫生化研究機構—古爾班基安科學研究所（Instituto Gulbenkiande Ciencia）共同完成的最新研究報告顯示，耶誕與新年假期後，造成隔年9月嬰兒數量增加，其實文化與社會因素的關聯性，比生物因素更多。
這份研究報告指出，研究人員在全球約130個國家，追蹤網友2004年至2014年在谷歌（Google）搜尋趨勢、以及2010年至2014年在推特（Twitter）推文的數據資料，發現在基督教主導的大部分國家，耶誕季節時在網頁搜尋「性」（Sex）字的頻率最高，即使耶誕節在南半球夏季的澳洲及阿根廷，也是如此。
研究人員並發現，在大部分穆斯林國家，諸如慶祝神聖齋戒月（Ramadan）結束的開齋節（Eid Al-Fitr）期間，上網搜尋「性」字的比率也處於最高峰。其中，最有意思之處在於，齋戒月落在回曆第9個月，並不固定，所在的季節也會有所改變。
印第安納大學（Indiana University）教授羅查（Luis Rocha）指出，上網搜尋「性」，不純然尋找色情，而是人類此時比較會在網上尋找性知識，包括懷孕、避孕等醫學名詞，這種頻率的增加也與9個月後嬰兒出生數增加十分吻合。1061223