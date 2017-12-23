新北平安夜 詩歌大合唱

參加民眾可憑票根參加抽獎，有機會獲得42吋電視、咖啡機、氣炸鍋等1700多個獎品，攤位所有盈餘都將捐作公益使用。

新北市民政局今天表示，平安夜主活動將於24日下午1時在市民廣場由愛心園遊會揭開序幕，各教會團體設置40多個中西式美食攤位，包括鬆餅、客家美食、紫米紅豆湯等熱食外，還有戳戳樂、丟沙包等遊戲攤位。

（中央社記者林長順新北23日電）歡樂耶誕城最後壓軸「新北平安夜」明天登場，有美食、福音解籤，及知名福音團體與藝人精彩演出，還有新北市超過50個教會牧師群，引領現場民眾詩歌大合唱。

另外，還設有「福音解籤」攤位，透過和牧師面對面解釋福音籤詩內容為民眾解惑，祈求好運來臨。由市府員工扮成的耶誕老公公與耶誕女郎也會不定時穿梭會場，發送糖果與市民同樂、分享祝福。

晚間7時的晚會邀請知名福音團體天韻合唱團等登台演出，最高潮的詩歌大合唱，全新北教會牧師及教友領唱詩歌，搭配國台語雙聲道牧師祝禱。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，日前在「我的新北市」發起的許願活動，短短3天已有6萬5000人瀏覽、1346人許下耶誕願望，大多數人希望家人朋友能平安喜樂，也有網友許願小孩未來能當上跆拳道國手、考上好學校及希望世界和平等願望。1061223