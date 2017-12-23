屏東是我第二個家　新住民媽媽獲獎超感動

「家庭教育是一切的根本！」縣長潘孟安表示，來自不同國家的新住民媽媽們，成為台灣媳婦後扮演家庭重要支柱的角色，由政府成立專責機構照顧新住民，直接提供新住民服務，也是在台灣社會體現多元文化的價值當中重要的一環。透過縣府的努力，讓新住民不論何時到台灣、來自哪裡，都能「安居樂業」。

屏東縣政府23日上午，在屏東縣立體育館前草皮舉辦「家庭教育大觀園」活動，現場除有樂齡阿嬤及印尼歌舞表演、家庭教育績優學校成果展示及DIY活動，並有家庭教育中心及樂齡中心志工設攤宣導家庭教育。縣長潘孟安也到場大跳健康操舞蹈，博得滿堂彩。



▲「家庭教育大觀園」活動頒獎表揚新住民及其家人共同參與終身學習活動。（圖／記者陳宗傑攝，2017.12.23）

縣長潘孟安指出，過去屏東縣響應政府推動新南向政策，首開全國先例發出的新住民語文教學支援結業證書，讓參加新住民語文教學支援人員培訓的新住民學員，未來能投入校園協助新住民語文教學，同時也期勉她們推廣屏東觀光，向母國介紹屏東的風土民情，成為「新屏東經驗」。

獲頒「最佳學習獎」的越南新住民鄧柔君，20歲就嫁到屏東東港鎮，雖然從小因為原生家庭經濟因素不得不放棄學業，但在台灣家人的支持下，一路從國小、國中、高中完成學業，目前已是美和科技大學健康管理系大一學生。她表示，台灣社會相當友善，也慶幸嫁了好夫家支持她，加上自己的努力，在忙完照顧家庭後半工半讀，逐步完成學習的夢想。許多新住民媽媽獲獎後也感動地紅了眼眶，直呼屏東就是我第二個家。

縣府教育處表示，本次活動頒發新住民最佳學習獎、溫馨家庭獎以表揚新住民及其家人共同參與終身學習活動，這些得獎者都是由屏東縣長期提供新住民服務的單位或學校推薦，共有15位，藉由表揚的活動鼓勵更多遠嫁台灣的新住民媳婦。

