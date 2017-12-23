美議員關切台民訪UN受阻 徐儷文感謝

（中央社記者黃兆平紐約22日專電）駐紐約台北經文處長徐儷文今晚感謝美國會議員替台灣打抱不平，關切台灣遊客持護照無法參觀聯合國總部大樓問題，相信愈多人支持與關心，這種不公平現象愈能獲得改善解決。

她強調，相信透過更多美國及世界各國友人支持、關心，讓愈來愈多人瞭解台灣處境，可以改善、解決類似不公平情事。

今年9月聯大總辯論結束後，貝里斯等12友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達停止對台灣民眾進入聯合國場域參訪的歧視性做法等3大訴求。

連署動作讓聯合國193個成員國進一步瞭解台灣被排除在聯合國體系外的關切，聯合國迄今立場不變，但各方關切聲浪愈來愈多。

在中國干預下，台灣遊客（居民）持護照不被允許參訪聯合國總部或到聯合國開會，需要出示中國公安部發給台灣民眾，俗稱「台胞證」的「台灣居民往來大陸通行證」才得以入內參觀，相當不公平，造成台灣遊客困擾與不便。1061223