NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

美議員關切台民訪UN受阻 徐儷文感謝

中央社2017/12/23 13:33
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃兆平紐約22日專電）駐紐約台北經文處長徐儷文今晚感謝美國會議員替台灣打抱不平，關切台灣遊客持護照無法參觀聯合國總部大樓問題，相信愈多人支持與關心，這種不公平現象愈能獲得改善解決。

共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）及新澤西州聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）致函美駐聯合國大使海利（Nikki Haley），敦促施壓中國，停止阻撓台灣遊客進入紐約聯合國總部大樓參訪。

徐儷文接受中央社記者訪問表示，感謝美國會議員長期關心台灣的國際參與問題，替台灣仗義執言，打抱不平，台灣需要各方更多支持與發聲。

她強調，相信透過更多美國及世界各國友人支持、關心，讓愈來愈多人瞭解台灣處境，可以改善、解決類似不公平情事。

今年9月聯大總辯論結束後，貝里斯等12友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達停止對台灣民眾進入聯合國場域參訪的歧視性做法等3大訴求。

連署動作讓聯合國193個成員國進一步瞭解台灣被排除在聯合國體系外的關切，聯合國迄今立場不變，但各方關切聲浪愈來愈多。

在中國干預下，台灣遊客（居民）持護照不被允許參訪聯合國總部或到聯合國開會，需要出示中國公安部發給台灣民眾，俗稱「台胞證」的「台灣居民往來大陸通行證」才得以入內參觀，相當不公平，造成台灣遊客困擾與不便。1061223

新北平安夜 詩歌大合唱西國再同意遣送台詐嫌赴中 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan