嘉義市鐵路高架化先期工程 副總統動土

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）嘉義市鐵路高架化先期工程「嘉義站北側臨時軌土建工程」今天由副總統陳建仁主持動土儀式，預計9年內完工啟用。
陳副總統致詞表示，鐵路高架化是嘉義市脫胎換骨的歷史時刻，將期許一個美麗新嘉義的到來，中央政府與嘉義市政府一定會好好打拚，將嘉義市鐵路高架化做得盡善盡美。
陳副總統說，歷屆市長都很希望鐵路高架化，但經過這麼多轉折、延宕，可見這個案子的難度、複雜度都相當高；動土以後將有很多挑戰，希望相關單位跟市民好好溝通，降低對民眾生活的衝擊。
陳副總統表示，市長涂醒哲先後多次向總統蔡英文表達市民對鐵路高架化的期待，行政院考量嘉義市沒有捷運，於是將鐵路高架化納入「前瞻基礎建設特別預算」內，嘉義市自籌款從新台幣99億元降到38.33億元，讓市府可以負擔，並有能力再做其它建設。
陳副總統說，鐵路高架化不能只看它帶動的交通運輸效益，而且還能縫合市區，也要把都市建設做好，不只是硬體建設，也要有軟體思維，要納入「智慧運輸」的概念，並把觀光、產業發展、市區居住環境改善納入考量。
交通部長賀陳旦致詞指出，鐵路高架化將迎接嘉義市新時代、也迎接優良工程品質的時代，這個工程希望能做得好，也能做得美，工程雖然只有10.9公里，但預計需要9年時間，主要原因在於工程的縫合，以及阿里山鐵路及用地的縫合。
嘉義市長涂醒哲致詞表示，肩負打通嘉義市交通任督二脈與都市改造的鐵路高架化，市府從民國80年起就開始倡議，經歷近30年的轉折，終於在今年9月6日由行政院核定，今天進入實質工程動土階段。
涂醒哲指出，隨著鐵路高架化，嘉義市將脫胎換骨成為國際化的進步城市，未來嘉義市東西區縫合後，沒有交通障礙；配合鐵路高架化，嘉義市將進行全面的都市更新，管線都將地下化，讓嘉義市再度擁有清澈河水流過的幸福。1061223