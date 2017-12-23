嘉義市鐵路高架化先期工程 副總統動土

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）嘉義市鐵路高架化先期工程「嘉義站北側臨時軌土建工程」今天由副總統陳建仁主持動土儀式，預計9年內完工啟用。

陳副總統致詞表示，鐵路高架化是嘉義市脫胎換骨的歷史時刻，將期許一個美麗新嘉義的到來，中央政府與嘉義市政府一定會好好打拚，將嘉義市鐵路高架化做得盡善盡美。

陳副總統說，歷屆市長都很希望鐵路高架化，但經過這麼多轉折、延宕，可見這個案子的難度、複雜度都相當高；動土以後將有很多挑戰，希望相關單位跟市民好好溝通，降低對民眾生活的衝擊。

陳副總統表示，市長涂醒哲先後多次向總統蔡英文表達市民對鐵路高架化的期待，行政院考量嘉義市沒有捷運，於是將鐵路高架化納入「前瞻基礎建設特別預算」內，嘉義市自籌款從新台幣99億元降到38.33億元，讓市府可以負擔，並有能力再做其它建設。