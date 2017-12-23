聯合國再制裁北韓 陸籲和平解決核問題

（中央社台北23日電）聯合國安全理事會22日無異議通過新的北韓制裁案。中國常駐聯合國代表團臨時代辦吳海濤隨後在會中發言說，朝鮮半島核問題必須和平解決，各方應盡快恢復對話談判、緩和半島形勢。
吳海濤也提到，新通過的決議表明國際社會反對北韓發展核和彈道飛彈能力，維護國際核不擴散體系的一致立場。中方敦促北韓正視國際社會的要求，遵守和執行安理會決議，不再進行核試驗。
綜合外媒報導，聯合國安理會以15比0通過新制裁，將禁止近90%的精煉石油製品輸往北韓，訂出每年50萬桶的上限；並在最後一刻調整，要求各國24個月內，遣返海外的北韓勞工，將最初擬定的12個月期限放寬。
這項決議是為制裁北韓11月29日試射洲際彈道飛彈。
中國官媒新華社今天引述吳海濤在會中表示，朝鮮半島局勢不斷呈現緊張態勢。北韓不顧國際社會普遍反對，繼續進行核試驗和飛彈試射；朝鮮半島有關方面也不斷擴大軍演規模，強化武力應對。
吳海濤說，半島局勢緊張升級，甚至出現失控風險，不符合任何一方的利益。各方應立即停止一切不利於半島無核化與和平穩定的言行，盡快恢復對話談判、緩和半島形勢，並全面完整執行安理會決議，推動半島核問題的妥善解決。1061223