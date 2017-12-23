聯合國再制裁北韓 陸籲和平解決核問題

（中央社台北23日電）聯合國安全理事會22日無異議通過新的北韓制裁案。中國常駐聯合國代表團臨時代辦吳海濤隨後在會中發言說，朝鮮半島核問題必須和平解決，各方應盡快恢復對話談判、緩和半島形勢。

吳海濤也提到，新通過的決議表明國際社會反對北韓發展核和彈道飛彈能力，維護國際核不擴散體系的一致立場。中方敦促北韓正視國際社會的要求，遵守和執行安理會決議，不再進行核試驗。

綜合外媒報導，聯合國安理會以15比0通過新制裁，將禁止近90%的精煉石油製品輸往北韓，訂出每年50萬桶的上限；並在最後一刻調整，要求各國24個月內，遣返海外的北韓勞工，將最初擬定的12個月期限放寬。