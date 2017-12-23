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中央社

美國不挺 宏都拉斯反對黨承認敗選

中央社2017/12/23 13:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德古西加巴22日綜合外電報導）隨著反對黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）承認敗選、美國認定耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）連任總統之後，中美洲國家宏都拉斯今天似乎已脫離危機邊緣。

法新社報導，宏都拉斯歷經一個月的街頭抗爭且有時爆發致命衝突後，關鍵盟友美國表態支持現任總統耶南德茲勝選，左派對手納斯拉亞不久後即承認敗選。

納斯拉亞今天在「法國24台」（France 24）訪問中表示，美國承認耶南德茲勝選後，他的選戰「敗局已定」。他說：「幾乎大勢底定。我將不再與政治有任何瓜葛，但是80%支持我的人民會繼續奮鬥。」

納斯拉亞另外告訴HCH電視台：「在華府做出決定後，我已經在這次競選中出局。」

美國是宏都拉斯重要的援助國，也是最大的貿易夥伴。自宏都拉斯11月26日總統大選以來，美國外交官憂心關注後續發展。

計票過程超過一星期，其中發生多次不尋常中斷，左派的反對陣營指控耶南德斯靠著舞弊贏得選舉。

美國國務院今天祝賀49歲的耶南德茲連任成功，但前提是選舉過程中一切「違規行為」要充分調查。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，宏國政府未來應付出長期而重大的努力化解政治分歧、推動必須的選務改革。

諾爾特說：「我們呼籲宏國公民或政黨，透過合法管道挑戰選舉結果。」華府呼籲宏都拉斯人民不要採取暴力抗爭，並警告說，不尊重和平抗議者人權的宏國維安人員勢必會被繩之以法。（譯者：中央社林宏翰）1061223

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