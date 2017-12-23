歐盟海洋國際會議 台灣官員首度出席

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北23日電）歐洲聯盟日前在馬爾他舉辦第4屆「我們的海洋」國際會議，台灣首度有官員出席；與會上百國共做出400多項有關海洋保護承諾，包含台灣將加強管理遠洋漁業等兩項承諾。

歐盟主辦第4屆「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議， 10月在馬爾他舉行。

知情人士表示，今年會議邀行政院農業委員會發起成立的中華民國對外漁業合作發展協會（OFDC）參加，由兼任OFDC董事長的農委會副主任委員黃金城、兼任OFDC常務董事的農委會漁業署副署長黃鴻燕出席。