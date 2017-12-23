寶來新祕境再解鎖　浦來溪頭社古戰道帶您飽覽六龜之美

天氣愈趨寒冷，也意味著泡湯季節來臨；高雄山城的新興觀光景點——高雄市六龜寶來花賞溫泉公園，最近全新的浦來溪頭社古戰道也正式啟用。交通部觀光局茂林國家風景區管理處，將於24日上午9時到下午14時30分，舉辦「山城踏步走、親青野餐趣」活動，揭開全新的浦來溪頭社戰道神秘面紗。走在浦來溪頭社古戰道上，沿途可賞花枝亂顫的美艷梅花、徜徉在鳥語花香的祕境之中，從最高點俯瞰六龜全貌，享受屏息美景。 「山城踏步走、親青野餐趣」健走，全程約4公里，從寶來花賞溫泉公園出發，沿途風光明媚，壯麗山河景盡收眼簾，為增加挑戰分為兩路線，挑戰組沿途得經過最原始的樹林和原始步道攀爬，家庭組則可走較平坦的步道，兩路線終點直達六龜三叉工坊，寬闊的視野令人心曠神怡。



▲浦來溪頭社古戰道，全程約3公里。（圖／茂管處提供，2017.12.23）



浦來溪頭社戰道全長約3公里，海拔不高，僅約450至500公尺，步行時間約一小時。這條古戰道據說是在日據時期，日本人為控制和消滅原住民激烈的抗日行動，沿著美瓏山稜線而修築的道路，目的是將原料運送至寶來峰頂，以便興建美瓏山砲台，而成為浦來溪頭社戰道的前身。



戰道沿途的坡度起伏不大，走累了，還可以在簡易的座椅上休息，是條老少咸宜的大眾健行路線，步道在主要芒果果園內，為了保有原始的原貌，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富，是這條步道的一大特色。

由梅林小徑通往山稜線，可以居高俯瞰寶來溪、荖濃溪匯流的景緻，視野遼闊。在稜線上，往北可遠眺「囉囉埔」和「獨角青牛」火山枕狀熔岩地形，朝西南則能看到妙通寺，東邊有七里相思林，西端是溫泉區全景，寬闊的視野令人心曠神怡。

茂管處處長簡慶發表示，為鼓勵長輩、民眾走出戶外，運動又健康，於花賞公園舉辦野餐健行活動，因應聖誕節的到來，推出了耶誕健行集章卡活動，只要民眾跟隨指定的健行路線，沿途尋找耶誕集章區，完成後便能到服務台兌換耶誕禮物。

除了邀請民眾參加山城健走活動外，在健走終點處六龜三叉工坊安排了精彩的樂團表演及風趣吸睛的小丑氣球，更邀請紫雲書藝俱樂部寫春聯，提供現場民眾索取，遊客愜意的坐在草皮上野餐，活動提供茶藝品茗，還能享用竹筒飯，運用在地的食材芋頭、金瓜、梅子燉雞、芋香排骨、當季產季時蔬等國宴主廚訂製的特色料理，訂購還可獲得複合式餐具乙份及周邊活動體驗。茂管處邀請民眾一同到六龜享受親子健行之旅。