賴揆：南台灣屋頂可做太陽能發電

悠然綠園前身是台南市長青公寓，賴清德盛讚長青公寓荒廢多年，經台南市政府大力整頓，把冰冷硬體改造成有活力的國際性長照機構。

賴清德今天一口氣視察台南長照、水環境改善及太陽能光電設施，他在中西區祀典武廟、大天后宮參拜祈福後，立刻趕往安平區訪視悠然綠園安養暨長期照顧中心，不只品嚐活力菜汁，還和悠然綠園老人唱歌同歡。

賴清德緊接著前往南區竹溪，視察前瞻基礎建設的水環境改善計畫；他表示，每個城市都有夢想，且夢想不只一個，竹溪環境改善就是台南市的夢想之一，他擔任行政院長來完成市長時代的夢想，這個計畫對台南很重要，也會讓竹溪效益更大。

賴清德最後趕往安南區城西掩埋場視察太陽能光電設施，他說，核一、核二、核三，2024年前要分階段除役，2025年要達到非核家園；非核家園中，火力發電占80%，再生能源占20%，太陽能發電是再生能源中很重要的一項。

賴清德請台南市政府盤點台南市境內有哪些土地可建置地面型太陽能板，若有需要，可找台電配合，也能尋找行政院的協助。

賴清德說，除地面型外，屋頂型也很重要，陽光屋頂的推動要更加用心，南台灣屋頂特別熱，與其加蓋，不如做太陽能發電。1061223