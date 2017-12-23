竹市幼兒運動會 小小運動員模樣萌

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市「106年度幼兒運動會」今天在新竹市立體育館登場，小小運動員發揮運動家精神，投入各項比賽，認真的模樣不輸專業運動員，萌翻全場。

竹市幼兒運動會今天由活力暖身操揭開序幕，新竹市長林智堅擔任大會主席，竹蓮國小附設幼兒園的小小旗手舉大會旗進場，接著再由2位小小運動員進行宣誓，宣告運動會正式展開，現場猶如小型奧運會。

帶著1歲與4歲兒子參加運動會的鄭太太受訪表示，運動會除了能讓孩子走出戶外、融入人群，也能增進親子感情；4歲鄭小弟參加「相親相愛傳送心禮物」獲獎，也參與滑步車競賽，直呼「不會緊張，很開心」。