竹市幼兒運動會 小小運動員模樣萌

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市「106年度幼兒運動會」今天在新竹市立體育館登場，小小運動員發揮運動家精神，投入各項比賽，認真的模樣不輸專業運動員，萌翻全場。
竹市幼兒運動會今天由活力暖身操揭開序幕，新竹市長林智堅擔任大會主席，竹蓮國小附設幼兒園的小小旗手舉大會旗進場，接著再由2位小小運動員進行宣誓，宣告運動會正式展開，現場猶如小型奧運會。
帶著1歲與4歲兒子參加運動會的鄭太太受訪表示，運動會除了能讓孩子走出戶外、融入人群，也能增進親子感情；4歲鄭小弟參加「相親相愛傳送心禮物」獲獎，也參與滑步車競賽，直呼「不會緊張，很開心」。
新竹市民劉先生受訪說，今天和太太帶著3個兒子參與運動會，希望藉由運動會讓孩子接觸多項運動；5歲劉小弟分享，他最喜歡槌球，這次做好準備，有信心在趣味競賽中得到好成績。
新竹市長林智堅受訪表示，今年幼兒運動會採小小奧林匹克競賽模式，有很多新設計，希望讓大小朋友留下深刻回憶，爸媽也能陪伴孩子共度愉快的週六親子時光；他也不忘邀請民眾下午到護城河畔走訪耶誕市集，晚間則到市府前廣場參與新竹市感恩季的壓軸晚會。
竹市府教育處長李芳齡指出，今年首次設計0至6歲幼兒運動會，舉辦學齡前跳跳馬及滑步車團體競賽，透過趣味競賽進行良性競爭和互動，讓幼兒揮灑汗水。1061223