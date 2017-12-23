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政治

不想太累過勞死　萬人上街反勞基法修法

政治中心／台北報導2017/12/23 14:35
▲勞工團體23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，要求蔡英文總統與行政院長賴清德懸崖勒馬，不要讓勞工過勞死。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）
▲勞工團體23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，要求蔡英文總統與行政院長賴清德懸崖勒馬，不要讓勞工過勞死。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，今(23)日下午從民進黨中央黨部前出發，預計將有萬人上街反對勞基法修法，大喊「我血汗過勞、你功德個屁！」，要求政府不要配合資方讓勞工太累、過勞死。

主辦單位表示，勞基法修法不論是七休一彈性放寬、縮減輪班間隔、取消做一算四、提高單月加班上限，沒有一項是對勞工有利的。

遊行隊伍預定中午12點30分，在民進黨中央黨部前集合，沿北平東路─中山北路，途經行政院、轉忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路，最後抵立法院群賢樓前。主辦單位預估將有萬人上街響應，反對修法。

護師醫療產業工會23日上午先在立法院群賢樓前召開記者會，並躺在馬路上，表達拒絕輪班間隔縮短為8小時的心聲。工會理事長陳玉鳳說，若政府強硬修法，將爆發護理人員離職潮。

她說，輪班間隔若僅有8小時，扣除掉通勤、吃飯等時間，實際睡眠時間僅3到4小時。目前台灣護理師已長期出現人員荒，一旦修法通過後，恐怕會出現大量的離職潮。


▲勞工團體23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，要求民進黨政府賴清德懸崖勒馬，不要讓勞工太累、過勞死。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

 

關鍵字勞基法民進黨一例一休
突破陸阻擾　唐鳳奇招出席聯國會議勞基法修法反彈大　賴清德這麼回應

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