不想太累過勞死　萬人上街反勞基法修法

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，今(23)日下午從民進黨中央黨部前出發，預計將有萬人上街反對勞基法修法，大喊「我血汗過勞、你功德個屁！」，要求政府不要配合資方讓勞工太累、過勞死。

主辦單位表示，勞基法修法不論是七休一彈性放寬、縮減輪班間隔、取消做一算四、提高單月加班上限，沒有一項是對勞工有利的。

遊行隊伍預定中午12點30分，在民進黨中央黨部前集合，沿北平東路─中山北路，途經行政院、轉忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路，最後抵立法院群賢樓前。主辦單位預估將有萬人上街響應，反對修法。