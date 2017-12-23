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中央社

民眾喊和平統一 吳敦義：現時機不成熟

中央社2017/12/23 14:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北23日電）中國國民黨主席吳敦義今天出席活動時，有民眾在台下激動高喊「和平統一」，但吳敦義說，這個時候講和平統一，時機不成熟。

吳敦義中午出席中華兩岸民族藝術文化交流協會舉辦的「新台灣之子歲末迎新大聯誼」，不少中國大陸籍配偶出席，吳敦義說，這兩、三年很多中國大陸新住民加入國民黨，希望繼續增加。

吳敦義表示，西元2008年後台灣海峽成為和平之海，8年來每年觀光人數跳一個百萬位數，觀光旅遊業生意強強滾，盼望兩岸能恢復到2008年到2015年狀況。他最近到寺廟拜拜，都祈求神明庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展。

吳敦義說，兩岸穩定發展，彼此交流，對雙方會有很好的幫助，希望大家彼此勉勵，促進兩岸和平穩定發展。

不過，一名與會者在台下激動高喊「和平統一！和平統一！」被吳敦義隨扈和主辦單位勸阻，雙方一度發生扭擠。

吳敦義在台上表示，「什麼時候和平統一，你不要提這個事，我跟你講，那是自然的，你了解我意思嗎？」

吳敦義會後表示，和平統一就跟以前講三民主義統一中國一樣，只要現在兩岸和平穩定發展，未來如果像禮運大同篇，兩岸都能實現的話，可能性就無限寬廣，不必在這個時候講和平統一。

他說，如果很自然地在幾十年後，百年後也說不定，「就讓它水到渠成」，反正大家期待不要打仗、衝突，「這個時候講和平統一，時機不成熟。」1061223

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