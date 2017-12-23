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中央社

印尼激進團體遭封鎖 耶誕拒上社群媒體

中央社2017/12/23 14:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達23日專電）印尼強硬派穆斯林組織「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）因所屬的臉書帳號被封鎖，宣布將全面抵制臉書等社群媒體，號召全國支持者在耶誕節當天拒上社群媒體24小時。

FPI成員本週稍早前往臉書（Facebook）位於印尼的辦公室，抗議帳號被封鎖。

FPI雅加達分部秘書長諾福（Novel Bamukmin）表示，FPI和支持者將在耶誕節當天拒上臉書、WhatsApp等社群媒體24小時，以示抗議。

除了網路抵制，諾福指出，FPI成員在耶誕節過後、新年假期期間，將前往印尼資訊通訊部抗議。

為什麼臉書會成為FPI憤怒的攻擊對象？主要理由之一是臉書在本週稍早禁止多個與FPI有關的臉書專頁及社團，並說明這些專頁及社團的訊息因違反服務規定，帳號遭撤銷。

對於FPI的抵制活動，臉書、WhatsApp等社群媒體目前沒有任何回應。

此外，隨著網路社群媒體充斥極端及色情訊息，且不受管制，印尼政府近來動作頻頻，以公權力介入處理。

像是印尼政府今年7月宣布，Telegram app服務的眾多頻道，出現激進主義和恐怖主義內容，鼓勵與教導如何組裝炸彈和發動攻擊，因此一度下令封鎖Telegram網路版。1061223

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