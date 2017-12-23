印尼激進團體遭封鎖 耶誕拒上社群媒體

（中央社記者周永捷雅加達23日專電）印尼強硬派穆斯林組織「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）因所屬的臉書帳號被封鎖，宣布將全面抵制臉書等社群媒體，號召全國支持者在耶誕節當天拒上社群媒體24小時。

FPI成員本週稍早前往臉書（Facebook）位於印尼的辦公室，抗議帳號被封鎖。

FPI雅加達分部秘書長諾福（Novel Bamukmin）表示，FPI和支持者將在耶誕節當天拒上臉書、WhatsApp等社群媒體24小時，以示抗議。

除了網路抵制，諾福指出，FPI成員在耶誕節過後、新年假期期間，將前往印尼資訊通訊部抗議。