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政治

勞團上街反「過勞死版」勞基法　賴清德：會研究訴求

政治中心／台北報導2017/12/23 15:05
▲反對血汗治國，勞團23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部北平東路前出發。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）
▲反對血汗治國，勞團23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部北平東路前出發。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，今(23)日下午從民進黨中央黨部北平東路前出發，萬人上街要求政府不要配合資方再修法。先前因為「功德說」而遭受批評的行政院長賴清德表示，將請勞動部蒐集勞團的訴求，再做進一步研究。

遊行隊伍中午12點30分，在民進黨中央黨部前集合，預計2點30分出發，沿北平東路─中山北路，途經行政院、轉忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路，最後抵立法院群賢樓前。

主辦單位表示，勞基法修法不論是七休一彈性放寬、縮減輪班間隔、取消做一算四、提高單月加班上限，沒有一項是對勞工有利的。至2點為止上街響應人數超過萬人，反對稱為「過勞死版」的勞基法修法。勞團高喊口號「我血汗過勞，你功德個屁」，不滿賴清德的「功德說」。

北市勞動局長賴香伶也在下午1時左右到現，為勞工加油打氣。她希望這類爭議法案能延長協商期，對勞資各方都是比較好的做法。

賴清德23日上午前往台南市祀典武廟參拜祈福，接受媒體訪問時表示，希望勞團遊行平平安安、順順利利落幕。針對勞團的訴求，他表示會請勞動部再做進一步研究。


▲反對血汗治國，勞團23日發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部北平東路前出發。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

 

 

關鍵字賴清德過勞死勞基法
不滿勞基法修法　萬人上街大遊行反勞基法　政院前警民爆推擠衝突

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