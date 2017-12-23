五色優活養生創意便當　可望打進台灣燈會團繕供應

嘉義縣政府舉辦的2018台灣燈會「嘉義好食」五色優活養生創意便當競賽，23日上午於萬能工商登場，來自全台各地於初賽脫穎而出的12組隊伍，分為一般組與專業組決賽，選手運用水上鄉蓮香米及兩樣在地特色食材呈現色香味俱全的五色便當，兩組冠軍菜單可望列入台灣燈會團繕參考，用美食創造嘉義好印象。

12組30位選手經初賽書面說菜、一百多件作品中脫穎而出，分為一般組與專業組各6組參與決賽，在短短一個半小時裡，選手發揮廚藝，將水上鄉的蓮子、蓮藕、番茄、稻米、玉米等等在地食材，料理成一道道色香味俱全的美味便當，令人脾胃大開。



▲水上鄉農會組隊參加決賽，在地蓮子、蓮藕都入菜，榮獲一般組第二名。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2017.12.23）

經過評審細心評比，分別由專業組小跟班，作品名稱「星福」、一般組山水隊，作品名稱「阿嬤的古早味料理」獲得第一名。評審稻江科技大學餐飲管理學系講師劉介煇表示，評分主要著重顏色及口味的搭配，因為便當的菜要好才有辦法把飯吃完，如果菜沒有經過調味或是川燙、生冷的東西放上去，搭配米飯其實是吃不下的，並強調，以便當來講，不適合有太多手工的製作，以口味好為主，才得以量產銷售。



▲一般組第一名：山水隊「阿嬤的古早味料理」。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2017.12.23）

評審弘光科技大學餐飲管理學系教授鄭錦慶指出，專業組的便當料理，口味上比一般組略勝一籌，專業組的手工不會很繁雜，烹飪的技巧掌握得非常好，十分入味，獲得評審團的喜愛。同時也納入量產成本的考量，最後專業組由小跟班「星福」奪冠。



▲專業組第一名：小跟班「星福」。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2017.12.23）

主辦嘉義縣政府經濟發展處柯凱譯科長表示，決賽拿第一名的菜單，將結合2018台灣燈會供團膳使用參考，期望透過廚師們的巧思與手藝，讓國內外遊客品嚐到美味的在地食材，創造好食、好玩的嘉義印象。水上鄉長劉敬祥對選手的表現亦驚豔不已，指出五色便當不推可惜，在成本控制下，加上包裝盒再換個裝，期望能量產銷售，打響水上鄉優質便當名號。