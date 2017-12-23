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李孟諺陪同回娘家參拜祈福　賴清德：全力支持重大建設

記者黃文博／台南報導2017/12/23 15:01
▲賴清德今早前往大天后宮、祀典武廟參拜李孟諺陪同。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.23）
▲賴清德今早前往大天后宮、祀典武廟參拜李孟諺陪同。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.23）

行政院長賴清德，今（23）日在台南市長李孟諺及民進黨立委等人的陪同下，赴祀典武廟及大天后宮參拜祈福，祈求國泰民安、四時無災，政務推動順利，同時也聽取祀典武廟0206地震受損的復建工程進度。

賴清德表示，這一次回來是要落實蔡英文總統的兩項重大政策，第一項就是前瞻基礎建設，一方面要滿足下一代基礎建設的需求，另一方面是要擴大政府的支出、帶動民間投資，讓經濟可以進步；第二個重大政策是，65歲以上的長輩在今年已經超過14％，屬高齡化社會，所以蔡總統在競選之初就提出長期照顧升級版政策，感謝李孟諺市長和市府團隊用心打拼，長期照顧效率全國最好，此外，值得一提的是，台南今年登革熱防治工作有成，零本土病例非常罕見。

賴清德說，此次回來參加座談會，市府提出對台南未來的發展需要的重大建設，各部會都有很具體的回應，台南市一直在進步，行政院會大力支持台南市各項建設，讓台南市不只持續進步，市民在這個都市生活很有光榮感、很舒服。

李孟諺表示，感謝賴院長昨天帶領各部會首長和市府同仁座談，了解市府各方面的建設需求，也承諾將協助推動，每次賴院長回來，都有很多好消息，包括前天安平港遊艇碼頭招商投資簽約，投資金額20億元，新加坡最大的飯店集團悅榕集團也一起投資安平港，將帶動數千個就業機會和遊艇觀光商機。

關鍵字賴清德李孟諺大天后宮祀典武廟
台灣燈會推　五色優活養生便當空汙基金下放地方　台中市樂見

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