李孟諺陪同回娘家參拜祈福　賴清德：全力支持重大建設

行政院長賴清德，今（23）日在台南市長李孟諺及民進黨立委等人的陪同下，赴祀典武廟及大天后宮參拜祈福，祈求國泰民安、四時無災，政務推動順利，同時也聽取祀典武廟0206地震受損的復建工程進度。

賴清德表示，這一次回來是要落實蔡英文總統的兩項重大政策，第一項就是前瞻基礎建設，一方面要滿足下一代基礎建設的需求，另一方面是要擴大政府的支出、帶動民間投資，讓經濟可以進步；第二個重大政策是，65歲以上的長輩在今年已經超過14％，屬高齡化社會，所以蔡總統在競選之初就提出長期照顧升級版政策，感謝李孟諺市長和市府團隊用心打拼，長期照顧效率全國最好，此外，值得一提的是，台南今年登革熱防治工作有成，零本土病例非常罕見。