NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

陸展覽畫劉曉波空椅 畫家夫婦失蹤一週

中央社2017/12/23 14:42
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社北京22日綜合外電報導）友人和目擊人士今天表示，旅法畫家胡嘉岷和法國籍妻子前往中國深圳，以畫作向已故民主鬥士兼異議人士劉曉波致敬後，已經失聯一週。

藝術網站Artnet News根據新聞媒體報導，深圳香港城市建築雙城雙年展15日開幕活動，因旅法中國藝術家胡嘉岷和妻子布羅沙德（Marine Brossard）被捕而蒙上陰影。

法新社報導，目擊人士告訴法新社記者，布羅沙德和胡嘉岷15日在深圳市的公共展區入口處畫了一幅壁畫，畫作當晚即遭市政當局用布幕掩蓋。

畫中描繪一張藍色空椅，被放在有紅色欄柵的房間裡，明顯影射2010年獲頒諾貝爾和平獎時人在獄中的劉曉波。

一名與他們相識5年以上的友人說，布羅沙德是法國籍，但胡嘉岷的國籍不明。法新社本週多次嘗試致電胡嘉岷，但自動回應訊息顯示他的手機關機。

曾在深圳與他們聊天的目擊人士告訴法新社，這對夫妻從他們在法國里昂（Lyon）的住家出發，前往參加深港城市建築雙城雙年展。

港媒「明報」報導，15日晚間7時後，明報記者目睹這對夫妻在被遮蓋的壁畫處遭便衣人員帶走，一面大聲喊叫。

深圳公安單位表示他們沒有這對夫妻的消息，法國駐北京大使館則拒絕置評。（譯者：中央社梁元齡）1061223

一箭雙星 日首次讓2枚衛星...風暴引土石流與洪患 菲90...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan