陸展覽畫劉曉波空椅 畫家夫婦失蹤一週

（中央社北京22日綜合外電報導）友人和目擊人士今天表示，旅法畫家胡嘉岷和法國籍妻子前往中國深圳，以畫作向已故民主鬥士兼異議人士劉曉波致敬後，已經失聯一週。

藝術網站Artnet News根據新聞媒體報導，深圳香港城市建築雙城雙年展15日開幕活動，因旅法中國藝術家胡嘉岷和妻子布羅沙德（Marine Brossard）被捕而蒙上陰影。

法新社報導，目擊人士告訴法新社記者，布羅沙德和胡嘉岷15日在深圳市的公共展區入口處畫了一幅壁畫，畫作當晚即遭市政當局用布幕掩蓋。

畫中描繪一張藍色空椅，被放在有紅色欄柵的房間裡，明顯影射2010年獲頒諾貝爾和平獎時人在獄中的劉曉波。