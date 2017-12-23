陸展覽畫劉曉波空椅 畫家夫婦失蹤一週

（中央社北京22日綜合外電報導）友人和目擊人士今天表示，旅法畫家胡嘉岷和法國籍妻子前往中國深圳，以畫作向已故民主鬥士兼異議人士劉曉波致敬後，已經失聯一週。
藝術網站Artnet News根據新聞媒體報導，深圳香港城市建築雙城雙年展15日開幕活動，因旅法中國藝術家胡嘉岷和妻子布羅沙德（Marine Brossard）被捕而蒙上陰影。
法新社報導，目擊人士告訴法新社記者，布羅沙德和胡嘉岷15日在深圳市的公共展區入口處畫了一幅壁畫，畫作當晚即遭市政當局用布幕掩蓋。
畫中描繪一張藍色空椅，被放在有紅色欄柵的房間裡，明顯影射2010年獲頒諾貝爾和平獎時人在獄中的劉曉波。
一名與他們相識5年以上的友人說，布羅沙德是法國籍，但胡嘉岷的國籍不明。法新社本週多次嘗試致電胡嘉岷，但自動回應訊息顯示他的手機關機。
曾在深圳與他們聊天的目擊人士告訴法新社，這對夫妻從他們在法國里昂（Lyon）的住家出發，前往參加深港城市建築雙城雙年展。
港媒「明報」報導，15日晚間7時後，明報記者目睹這對夫妻在被遮蓋的壁畫處遭便衣人員帶走，一面大聲喊叫。
深圳公安單位表示他們沒有這對夫妻的消息，法國駐北京大使館則拒絕置評。（譯者：中央社梁元齡）1061223