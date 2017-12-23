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國共論壇何時登場 吳敦義：可能明年4月

中央社2017/12/23 14:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北23日電）國民黨主席吳敦義今天被問及國共論壇何時舉辦時表示，明年3、4月，等大陸兩會結束，如果有適當時機，可能是4月；至於是否「吳習會」，他說，現在都不能講，無法評論或預測。

他說，中國大陸方面在催促趕快安排兩岸論壇（國共論壇），本來想派中國國民黨副主席兼秘書長曾永權到中國大陸，但總統府有列管最後沒准，改派大陸事務部主任周繼祥前往。

曾永權6日總統府申請前往中國大陸，府方表示，考量曾永權涉密管制原因未消除，且未於出境前20天前提出，「未予同意」。

派周繼祥是銜命談哪些內容？吳敦義中午出席「新台灣之子歲末迎新大聯誼」後受訪表示，就是好好商量一下什麼時機點辦兩岸論壇，舉行的地點、談的內容等。現在兩岸僵持，很多狀況需修改，包括大陸台商需要更好、更公平的對待、希望中國大陸觀光客訪台數維持較正常狀況、陸生交流更正常等。

吳敦義說，海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會現在無法溝通，國民黨將來要擴大在大陸的台商服務中心。

如果順利成行，是否會見中國共產黨中央委員會總書記習近平？吳敦義說，要等這次前往磋商後，確定地點、時間與討論議題，論壇參加人數可能都有上百人。

大陸兩會是指中華人民共和國全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會議全國委員會會議。1061223

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