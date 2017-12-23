國共論壇何時登場 吳敦義：可能明年4月

（中央社記者劉麗榮台北23日電）國民黨主席吳敦義今天被問及國共論壇何時舉辦時表示，明年3、4月，等大陸兩會結束，如果有適當時機，可能是4月；至於是否「吳習會」，他說，現在都不能講，無法評論或預測。

他說，中國大陸方面在催促趕快安排兩岸論壇（國共論壇），本來想派中國國民黨副主席兼秘書長曾永權到中國大陸，但總統府有列管最後沒准，改派大陸事務部主任周繼祥前往。

曾永權6日總統府申請前往中國大陸，府方表示，考量曾永權涉密管制原因未消除，且未於出境前20天前提出，「未予同意」。