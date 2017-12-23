2017一路玩到2018　史上最爆肝跨年行程

再過不久就要跨年，這次元旦假期可是有三天連假能好好利用，如果你還只是想去看煙火，然後在家吃吃喝喝就結束，那真的太 無 聊 了！《iFunNOW》這次要來介紹給大家超豐（ㄅㄠˋ）富（ㄍㄢ）的跨年之旅，保證上山下海、吃喝玩樂一應俱全，沒有你想不到，怕你做不到，如果你覺得自己還是年輕小鮮肉，那就快趁著熱血青春衝一下吧！

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根據中央氣象局預測，台灣本島2017年最晚日落將會在31日下午5點25分，出現在台南安平、高雄西子灣、屏東關山。若是在北部地區，推薦可以到淡水漁人碼頭欣賞夕陽，金黃色的陽光映照在水面上閃閃發亮，還有情人橋的美麗剪影，絕對是用來告別2017年最棒的回憶。