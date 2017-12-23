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2017一路玩到2018　史上最爆肝跨年行程

記者陳致宇／台北報導2017/12/23 15:07
▲再過不久就要跨年，這次元旦假期可是有三天連假能好好利用，跟著《iFunNOW》一起上山下海，體驗超豐（ㄅㄠˋ）富（ㄍㄢ）的跨年之旅吧！
▲再過不久就要跨年，這次元旦假期可是有三天連假能好好利用，跟著《iFunNOW》一起上山下海，體驗超豐（ㄅㄠˋ）富（ㄍㄢ）的跨年之旅吧！

再過不久就要跨年，這次元旦假期可是有三天連假能好好利用，如果你還只是想去看煙火，然後在家吃吃喝喝就結束，那真的太 無 聊 了！《iFunNOW》這次要來介紹給大家超豐（ㄅㄠˋ）富（ㄍㄢ）的跨年之旅，保證上山下海、吃喝玩樂一應俱全，沒有你想不到，怕你做不到，如果你覺得自己還是年輕小鮮肉，那就快趁著熱血青春衝一下吧！

 

18:00
根據中央氣象局預測，台灣本島2017年最晚日落將會在31日下午5點25分，出現在台南安平、高雄西子灣、屏東關山。若是在北部地區，推薦可以到淡水漁人碼頭欣賞夕陽，金黃色的陽光映照在水面上閃閃發亮，還有情人橋的美麗剪影，絕對是用來告別2017年最棒的回憶。

看完夕陽再接元旦曙光 全台主題活動資訊報你知

 

21:00
今年台北跨年晚會卡司大吹「韓」流，韓國巨星Rain與男團IN2IT將首次登上跨年舞台，還有金曲歌后蔡健雅、頑童、盧廣仲、畢書盡接力開唱。同時台北市政府周邊還有迪士尼冰雪奇緣嘉年華活動，以及繽紛的新年城布置，保證嗨到讓你嫑嫑的。

 

00:00
若要說到跨年夜的重頭戲，當然就是台101大樓的倒數煙火，今年的台北101跨年燈光煙火秀主題是「2018 幸福共好 Happy Together」。時間更長、煙火等級更提升，加入燈光秀等多媒體裝置演出，總長度達360秒，將帶給觀眾不同的視覺感受。

想知道其他更精彩的跨年活動，快來《iFunNOW》看看吧！

關鍵字跨年台北101煙火夕陽日出2018
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