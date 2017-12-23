以市民身分 北市勞動局長現身勞團遊行

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）不滿勞基法修法，勞團今天發動遊行，台北市勞動局長賴香伶到場受訪表示，以市民身分表達支持，並非凸顯中央和地方差異；她也說，有向市長柯文哲報備，柯文哲表示同意和尊重。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部前出發，行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

發起遊行的勞團之一「五一行動聯盟」在遊行現場透過新聞稿指出，現行的勞基法修法草案配套不足，一旦通過，勞工連續上班12天、輪班間隔8小時將會就地合法，是1984年通過的勞基法以來最嚴重的改惡。