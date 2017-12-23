以市民身分 北市勞動局長現身勞團遊行

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）不滿勞基法修法，勞團今天發動遊行，台北市勞動局長賴香伶到場受訪表示，以市民身分表達支持，並非凸顯中央和地方差異；她也說，有向市長柯文哲報備，柯文哲表示同意和尊重。
由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午從民進黨中央黨部前出發，行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。
發起遊行的勞團之一「五一行動聯盟」在遊行現場透過新聞稿指出，現行的勞基法修法草案配套不足，一旦通過，勞工連續上班12天、輪班間隔8小時將會就地合法，是1984年通過的勞基法以來最嚴重的改惡。
台北市勞動局長賴香伶5日曾提及，立法院初審通過勞基法部分條文修正草案修法，讓地方措手不及，可說是倉促輕忽，若有時間，她會請假到勞團抗議現場向勞工說聲「辛苦了」。
賴香伶下午現身勞團遊行現場，她受訪時說，要支持勞工對修法的意見，且現場有很多都是過去的戰友，所以到場加油打氣。
她說，因為是假日所以不用請假，但有跟市長柯文哲報備，柯文哲知道她是勞團出身，所以很能理解為何要到現場支持，且表示同意和尊重。
賴香伶說，她是以市民身分到場，但因主責勞工業務，且在場有很多台北市工會的勞工，也是表達關心，並非特別要凸顯中央和地方差異。
賴香伶表示，民主社會如果夠成熟，應拉長協商期，要跟勞工說清楚，聽取外界意見。
對於勞團的訴求，勞動部主秘陳明仁上午受訪時強調，這次修法是在週休二日的原則下，給予勞資雙方彈性，「例外不會變成原則。」1061223