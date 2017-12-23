微生物新智慧農業人才培育　百人參訓

成功大學繼完成與後壁周邊地區的國中、國小進行多次交流與體驗活動，再透過台南市議長賴美惠邀集大台南溪北地區高中職校長與成大建立連結，今（23）日於後壁蘭花生物科技園舉辦「微生物資材系統性液態培養工作坊」，吸引了許多有興趣的學生及青農報名，共有100位參加培訓。

賴美惠表示，台南大溪北地區是水稻等農業的重鎮，後壁區更是年年生產高品質稻米的大贏家，透過成大智慧農業中心成立投入新農業在地化教育及人才培訓，以微生物資材科技導入農作物強化優良品質，打造戀戀台南172線、國際蘭花展永續後壁，運用蘭花園區閒置空間執行規畫人才培訓產官學合作，讓後壁區米蘭之鄉擴展到全世界，帶動大台南市溪北地區精緻農業，也藉此對生技領域有興趣學生透過培訓，更能以繁星計畫推甄直升成大！