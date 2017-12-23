NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

耶誕節交換禮物前 先看送禮人生特展

中央社2017/12/23 15:10
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者鄭景雯台北23日電）耶誕節到來，民眾忙著玩交換禮物，不過如何「送禮送到心坎裡」可是門大學問，迪化二O七博物館推出「送禮人生」特展，告訴民眾該怎麼包紅包，以及送禮的禮節。

耶誕節到來，民眾忙著玩交換禮物，不過傳統的送禮習俗多，從出生、結婚、做壽，每個人的生活環境不同，禮數也不盡相同。

迪化二O七博物館今天舉辦「送禮人生」特展記者會，展出送禮時節出現的禮品以及與送禮相關的收藏史料，包含大稻埕知名歷史建築太和堂家傳珍品、台灣已少見的喜幛、傳統繡莊的結婚三禮（八仙彩、宮燈及桌燈）、大稻埕霞海城隍廟所珍藏民眾送給神明的謝禮等，了解台灣的送禮習俗。

迪化二O七博物館創辦人兼總監陳國慈表示，隨著時代的變遷，送禮文化的轉變，不變的是紅包送禮的習慣，紅包的內容永遠受歡迎，不過她最近聽到朋友們提到很感嘆的故事，孫兒輩提供了體貼的建言「使用轉帳的方式，安全又便利」，但陳國慈指出，紅包的重點不在內容的多寡，而是人與人之間的互動聯繫，她希望透過展覽，讓大家了解送禮背後的意義。

文史工作者高傳棋提到，台灣的送禮文化中，擁有全世界最獨特的選舉小禮，限制費用新台幣30元內，也讓候選人為了給選民良好的印象無不挖空心思。

這次展覽在一樓展區以「人」為主，包含出生、結婚、做壽、新居落成、國家生日、送神等主題。二樓則展示出深受西方影響的卡片文化、包裝紙、大稻埕所販售的珍貴山珍海味、選舉小禮以及紅包。

展覽中最難得一見的，包括寫上結婚年代（甲午年1954年）的太和堂謝籃、霞海城隍廟收藏的民眾謝禮、國慶相關紀念禮品、日治時期賀年卡片、延平北路上知名大千百貨及台北城內南洋百貨（前身為菊元百貨）的包裝紙、以及各式各樣的紅包等。

「送禮人生」24日起至2018年6月10日在迪化二O七博物館展出。1061223

朱立倫表揚救護義消 感恩守...台中電廠室內煤倉流標 下週...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan