耶誕節交換禮物前 先看送禮人生特展

迪化二O七博物館今天舉辦「送禮人生」特展記者會，展出送禮時節出現的禮品以及與送禮相關的收藏史料，包含大稻埕知名歷史建築太和堂家傳珍品、台灣已少見的喜幛、傳統繡莊的結婚三禮（八仙彩、宮燈及桌燈）、大稻埕霞海城隍廟所珍藏民眾送給神明的謝禮等，了解台灣的送禮習俗。

耶誕節到來，民眾忙著玩交換禮物，不過傳統的送禮習俗多，從出生、結婚、做壽，每個人的生活環境不同，禮數也不盡相同。

迪化二O七博物館創辦人兼總監陳國慈表示，隨著時代的變遷，送禮文化的轉變，不變的是紅包送禮的習慣，紅包的內容永遠受歡迎，不過她最近聽到朋友們提到很感嘆的故事，孫兒輩提供了體貼的建言「使用轉帳的方式，安全又便利」，但陳國慈指出，紅包的重點不在內容的多寡，而是人與人之間的互動聯繫，她希望透過展覽，讓大家了解送禮背後的意義。

文史工作者高傳棋提到，台灣的送禮文化中，擁有全世界最獨特的選舉小禮，限制費用新台幣30元內，也讓候選人為了給選民良好的印象無不挖空心思。

這次展覽在一樓展區以「人」為主，包含出生、結婚、做壽、新居落成、國家生日、送神等主題。二樓則展示出深受西方影響的卡片文化、包裝紙、大稻埕所販售的珍貴山珍海味、選舉小禮以及紅包。

展覽中最難得一見的，包括寫上結婚年代（甲午年1954年）的太和堂謝籃、霞海城隍廟收藏的民眾謝禮、國慶相關紀念禮品、日治時期賀年卡片、延平北路上知名大千百貨及台北城內南洋百貨（前身為菊元百貨）的包裝紙、以及各式各樣的紅包等。

「送禮人生」24日起至2018年6月10日在迪化二O七博物館展出。1061223