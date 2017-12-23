農舍配置爭議 宜縣府盼外界聽農民心聲

蔡培慧在社群網站臉書（Facebook）發文表示，草案完全違背現行法令、助長農地失控。草案將農舍用地和農業設施視為一體審查，允許只有農業設施臨路而農舍配置在後方，這樣農業設施勢必會發生協助農舍部分居住功能情形，違反現行法令，農業設施不可作為住宅、工廠或其他非農業使用。

宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，陳金德主張農舍加農業設施不超過農地40%；曾任宜蘭縣長的行政院農業委員會主任委員林聰賢20日表示，農舍興建上限就是10%，沒退讓空間，地方政府不可能突破現行法令。

（中央社記者王承中、沈如峰台北23日電）民主進步黨籍立法委員蔡培慧今天表示，呼籲宜蘭縣代理縣長陳金德懸崖勒馬，撤回錯誤的農舍及農業設施審查辦法草案；宜蘭縣政府說，懇請外界理解宜蘭大多數農民心聲。

她說，如果農業設施有協助農舍居住功能，就不是農業設施，而是「農舍的附屬設施」，依法應配置在農舍用地10%範圍內。

蔡培慧表示，草案錯誤把農舍和農業設施視為一體配置，扭曲現行法令，誤導民眾以為農地可興建房舍比例是40%，不但有玩弄法律之嫌，且對信賴政府的廣大宜蘭縣民也是非常不良的示範。

宜蘭縣政府發言人邵治綺告訴中央社記者，草案目前只是政策預告階段，宜蘭需要可長可久、符合現實的管制辦法，懇請外界與中央政府理解大多數宜蘭農民心聲，在不違反法令前提下，容許有因地制宜空間與彈性。

邵治綺表示，縣府今天已開公聽會聽取各方意見，日後必要時會修正草案，感謝各方指教。1061223