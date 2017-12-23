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陳光復提離島加給比照金馬等四大需求　民進黨：全力協助

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/23 15:38
▲陳光復向中央黨部高層提出公教人員離島加給比照金馬等四大需求。（資料照／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）
▲陳光復向中央黨部高層提出公教人員離島加給比照金馬等四大需求。（資料照／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

澎湖縣長陳光復與立委楊曜22日前往民進黨，向中央黨政高層提出澎湖縣公教員工「離島加給」比照金馬、澎防部莒光營區遷建、中央補助經費之配合款以離島建設基金支應、加速廢棄營區釋出等四大建議，獲得中央黨政高層善意回應，表示願意全力協助處理。

為加速推動澎湖地方基礎建設與發展，陳光復22日與立委楊曜前往中央拜會黨政高層，提出澎湖縣公教員工「離島加給」比照金馬改列「第三級」、「澎防部莒光營區遷建計畫」變更原則、中央補助經費之配合款以離島建設基金支應、建請加速廢棄營區土地釋出及放寬土地管制推動活化，希望獲得中央協助。以上皆獲得中央黨政高層善意回應，表示願意全力協助處理。

陳光復表示，自就任縣長3年以來，與團隊不眠不休為澎湖發展努力，施政成果持續在進步，不但讓今年的返鄉設籍人數成長近3千多人，公司行號也成長927單位，合法民宿登記增加397家計600餘家，觀光人次自上任時96萬，去年達到108萬人次，今年在冬季舉辦多場體育旅遊、馬拉松、美食展等帶動下預估將有115萬人次左右，創下歷史新高。

此外，金龜頭礮臺文化園區、第一漁港遊艇碼頭、篤行十村眷村文化園區也陸續在今年開幕，營養午餐加碼、生育補助357政策、發放設籍本縣大專生學子助學金或交通券1萬元，路邊側溝加蓋也已完成20公里，明年60公里縣道將全數完成，民眾對縣府整體服務表現滿意度達87.6%，施政滿意度達60%。

陳光復強調，將與縣府團隊抱著和時間賽跑的心情，努力於縣政工作，並盼鄉親繼續鼎力支持，共同朝澎湖起飛的目標邁進。

關鍵字澎湖陳光復離島加給民進黨離島建設基金
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