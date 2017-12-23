NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

北門東隆宮文化中心鋸往開來展　樸實辛勤的先民生活印記

記者黃文博／台南報導2017/12/23 16:02
▲東隆宮文化中心今日舉辦別開生面的「鋸往開來」展覽。（圖／記者黃文博攝，2017.12.23）
▲東隆宮文化中心今日舉辦別開生面的「鋸往開來」展覽。（圖／記者黃文博攝，2017.12.23）

台南市北門區東隆宮文化中心，今（23）日舉辦別開生面的「鋸往開來」展覽，展出樸實辛勤的先民生活印記，以及作為歷史的見證，獲得很高的評價。

東隆宮文化中心辦理有關常民歷史故事整合協作平台計畫活動，特別規畫配合溫府千歲聖誕及農曆春節期間，邀請新化區收藏家蕭永騰大師舉辦「鋸往開來」鋸子收藏特展，這是一項別具特殊文化意涵的展覽，見證先民聖賢奮鬥演繹歲月過程。

包括北門區長曾榮嘉、文化局文化資源科股長陳富堯、學甲區農會總幹事李曉軍、北門商圈理事長洪有志、立委黃偉哲助理周憲塘、葉宜津助理林鴻志、市議員參選人陳雅慧及陳俊安、東隆宮顧問團團長曾洪沛、蕭永騰大師的親友都到場參與開幕茶會。

51歲的蕭永騰大師表示，為尋找這些在台灣被遺忘、而且散落在各個角落的各式各樣齒鋸，節衣縮食、到處奔波，雖然歷經挫折，仍然無法澆熄他的意志與思維，並且觸動他不退縮的原動力，主要是因為「鋸子」貢獻給台灣這片土地生活所必需，非但創造了無限使命，也容入濃厚革命情懷，人類的智慧也隨著時代而增長，然而目前大部分被先進機械所取代了，惟為緬懷先民的辛勤不懈，堆疊每一步腳印，每一鋸子隨時間流逝而銹蝕、斑駁，但它充滿故事情境與歷史記憶，也保存永不凋零的文化價值。

北門區長曾榮嘉、文化局股長陳富堯感謝蕭永騰大師不吝嗇願，將他畢生的心血，首次來北門偏遠部落與廣大文化人分享其寶貴收藏，也願意將其理念與經驗與大家分享。

關鍵字東隆宮文化中心展覽
陳光復提四大需求　民進黨善意回應歡樂耶誕　澎湖幸福菊島點燈

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan