北門東隆宮文化中心鋸往開來展　樸實辛勤的先民生活印記

台南市北門區東隆宮文化中心，今（23）日舉辦別開生面的「鋸往開來」展覽，展出樸實辛勤的先民生活印記，以及作為歷史的見證，獲得很高的評價。
東隆宮文化中心辦理有關常民歷史故事整合協作平台計畫活動，特別規畫配合溫府千歲聖誕及農曆春節期間，邀請新化區收藏家蕭永騰大師舉辦「鋸往開來」鋸子收藏特展，這是一項別具特殊文化意涵的展覽，見證先民聖賢奮鬥演繹歲月過程。
包括北門區長曾榮嘉、文化局文化資源科股長陳富堯、學甲區農會總幹事李曉軍、北門商圈理事長洪有志、立委黃偉哲助理周憲塘、葉宜津助理林鴻志、市議員參選人陳雅慧及陳俊安、東隆宮顧問團團長曾洪沛、蕭永騰大師的親友都到場參與開幕茶會。
51歲的蕭永騰大師表示，為尋找這些在台灣被遺忘、而且散落在各個角落的各式各樣齒鋸，節衣縮食、到處奔波，雖然歷經挫折，仍然無法澆熄他的意志與思維，並且觸動他不退縮的原動力，主要是因為「鋸子」貢獻給台灣這片土地生活所必需，非但創造了無限使命，也容入濃厚革命情懷，人類的智慧也隨著時代而增長，然而目前大部分被先進機械所取代了，惟為緬懷先民的辛勤不懈，堆疊每一步腳印，每一鋸子隨時間流逝而銹蝕、斑駁，但它充滿故事情境與歷史記憶，也保存永不凋零的文化價值。
北門區長曾榮嘉、文化局股長陳富堯感謝蕭永騰大師不吝嗇願，將他畢生的心血，首次來北門偏遠部落與廣大文化人分享其寶貴收藏，也願意將其理念與經驗與大家分享。