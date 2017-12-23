北門東隆宮文化中心鋸往開來展　樸實辛勤的先民生活印記

台南市北門區東隆宮文化中心，今（23）日舉辦別開生面的「鋸往開來」展覽，展出樸實辛勤的先民生活印記，以及作為歷史的見證，獲得很高的評價。

東隆宮文化中心辦理有關常民歷史故事整合協作平台計畫活動，特別規畫配合溫府千歲聖誕及農曆春節期間，邀請新化區收藏家蕭永騰大師舉辦「鋸往開來」鋸子收藏特展，這是一項別具特殊文化意涵的展覽，見證先民聖賢奮鬥演繹歲月過程。

包括北門區長曾榮嘉、文化局文化資源科股長陳富堯、學甲區農會總幹事李曉軍、北門商圈理事長洪有志、立委黃偉哲助理周憲塘、葉宜津助理林鴻志、市議員參選人陳雅慧及陳俊安、東隆宮顧問團團長曾洪沛、蕭永騰大師的親友都到場參與開幕茶會。