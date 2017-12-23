幸福菊島陳光復點燈　點亮七公尺大型耶誕樹

▲耶誕節是充滿歡樂溫馨的節慶。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

耶誕節即將到來，為讓鄉親一起感受歡樂氛圍，澎湖縣政府22日晚上舉辦「歡樂耶誕，點亮幸福菊島」點燈活動。活動於澎湖縣府廣場豎立高達7公尺大型耶誕樹，搭配五彩繽紛LED燈，增添耶誕節歡樂氣氛。縣長陳光復化身耶誕老人，手持魔法棒為耶誕樹點燈啟用，並分送糖果給在場鄉親，傳送愛與幸福，並期許澎湖繼續向上提升，快樂揚帆出航。

陳光復縣長致詞時表示，耶誕節是全球充滿歡樂溫馨的節日，除了紀念耶穌基督誕生，更傳遞愛與關懷，盼更多人因愛獲得溫暖、平安與喜樂。他也期盼大家繼續傳遞愛心與快樂給身邊毎一個人，創造澎湖為祥和幸福城市。

陳縣長過去3年來努力打造澎湖為幸福城市，他表示，自上任來觀光客人數成長，突破百萬，105年達到108萬人次，社會福利增加，營養午餐加碼，債務不斷減少，目的就是讓澎湖快樂出航，朝向澎湖起飛的目標邁進。



▲陳光復期盼大家繼續傳遞愛心與快樂給身邊毎一個人。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

晚會晚上7時正式活動開始，邀請惠民啟智中心、澎湖浸信會、馬幼幼兒園小朋友帶來精采表演，用鼓聲、歌聲及舞蹈傳遞溫暖與幸福。陳縣長及參與貴賓手持魔法棒，點亮高達7公尺耶誕樹，充滿現代感耶誕樹採用幾何LED燈圖形，圖案變化萬千，現場民眾驚歎連連，在寒冷的冬夜裡，暖暖發光，為冬季澎湖創造新亮點。

現場服務台發送350份耶誕小禮，只要身上帶有耶誕、歡樂、紅白色元素，即可領取；陳縣長也變身耶誕老人發送糖果給每位鄉親，大朋友小朋友爭相領取，活動在歡樂聲中溫馨圓滿結束。

包括議員蘇陳綉色、黃春燕、行政處長蘇文章、旅遊處長洪慶鷲、旅遊處副處長劉美凡、警察局長賈樂吉、澎防部副指揮官劉協慶等共同到場共襄盛舉。



▲陳縣長也變身耶誕老人發送糖果給每位鄉親。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12.22）