NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

幸福菊島陳光復點燈　點亮七公尺大型耶誕樹

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/23 16:08
▲歡慶耶誕節，點亮幸福菊島，澎湖縣政府耶誕樹點燈。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）
▲歡慶耶誕節，點亮幸福菊島，澎湖縣政府耶誕樹點燈。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

耶誕節即將到來，為讓鄉親一起感受歡樂氛圍，澎湖縣政府22日晚上舉辦「歡樂耶誕，點亮幸福菊島」點燈活動。活動於澎湖縣府廣場豎立高達7公尺大型耶誕樹，搭配五彩繽紛LED燈，增添耶誕節歡樂氣氛。縣長陳光復化身耶誕老人，手持魔法棒為耶誕樹點燈啟用，並分送糖果給在場鄉親，傳送愛與幸福，並期許澎湖繼續向上提升，快樂揚帆出航。 


▲耶誕節是充滿歡樂溫馨的節慶。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

陳光復縣長致詞時表示，耶誕節是全球充滿歡樂溫馨的節日，除了紀念耶穌基督誕生，更傳遞愛與關懷，盼更多人因愛獲得溫暖、平安與喜樂。他也期盼大家繼續傳遞愛心與快樂給身邊毎一個人，創造澎湖為祥和幸福城市。

 陳縣長過去3年來努力打造澎湖為幸福城市，他表示，自上任來觀光客人數成長，突破百萬，105年達到108萬人次，社會福利增加，營養午餐加碼，債務不斷減少，目的就是讓澎湖快樂出航，朝向澎湖起飛的目標邁進。


▲陳光復期盼大家繼續傳遞愛心與快樂給身邊毎一個人。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 22）

晚會晚上7時正式活動開始，邀請惠民啟智中心、澎湖浸信會、馬幼幼兒園小朋友帶來精采表演，用鼓聲、歌聲及舞蹈傳遞溫暖與幸福。陳縣長及參與貴賓手持魔法棒，點亮高達7公尺耶誕樹，充滿現代感耶誕樹採用幾何LED燈圖形，圖案變化萬千，現場民眾驚歎連連，在寒冷的冬夜裡，暖暖發光，為冬季澎湖創造新亮點。

現場服務台發送350份耶誕小禮，只要身上帶有耶誕、歡樂、紅白色元素，即可領取；陳縣長也變身耶誕老人發送糖果給每位鄉親，大朋友小朋友爭相領取，活動在歡樂聲中溫馨圓滿結束。

包括議員蘇陳綉色、黃春燕、行政處長蘇文章、旅遊處長洪慶鷲、旅遊處副處長劉美凡、警察局長賈樂吉、澎防部副指揮官劉協慶等共同到場共襄盛舉。


▲陳縣長也變身耶誕老人發送糖果給每位鄉親。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12.22）

關鍵字陳光復耶誕節澎湖耶誕樹
北門東隆宮文化中心　鋸往開來展冬至圍爐　澎湖縣公務人員話家常

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan