不要亂丟垃圾　澎湖地檢署帶隊查獲19件違規傾棄廢棄物

本次行動集結所有參與的警政單位包括，行政院海岸巡防署南部地區巡防局行政院海岸巡防署南部地區巡防局第七總隊、澎湖憲兵隊、警察局刑警大隊環保案件聯合查察小組、馬公分局、白沙分局及環保局共同出擊。行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊，也專程調派5位稽查人員加入此次行動中，查緝亂丟垃圾的民眾及隨意傾倒事業廢棄物的業者。

本次行動查緝地點遍及全縣12處稽查搜證，一行人在寒風中與垃圾奮戰，憲兵隊與七總隊的弟兄更是一馬當先，忍受垃圾腐敗惡臭在潛藏危險的草叢間來回蒐證，真的應該為這些為維護澎湖環境而努力的弟兄們致敬。

這次行動行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊也同步稽查鎖港食品業者，當場查獲一家業者製造食品不注重環境衛生致周圍環境惡臭予以告誡並依違反環保法令處理。

長年來環保局利用許多活動、透過媒體、進入校園不斷的宣導，也一再請村里長協助廣播垃圾不要落地，還是會有許多民眾將自家垃圾帶往人煙罕至之處隨意亂丟，環保局一定會對這些沒有公德心亂丟家庭垃圾的民眾或心存僥倖非法傾棄廢棄物的事業給予重罰，罰鍰新臺幣4,000元起，事業單位罰鍰新臺幣1萬元起，累犯者都會依次加重，都得要負擔清除責任。

環保局在度呼籲民眾，配合垃圾車到達後再將垃圾交給垃圾車清運，請勿隨手亂扔，共同維護環境清淨。

營建業、土木包工業、裝潢業等從事房屋拆建、整修、新建的業者請特別注意，務必在工地進行垃圾分類，將土石、廢磚瓦塊、混凝土與廢棄物及資源物分類好，進入不同的處理場地，廢棄物也要委託合法的清除業者清運。