五月天桃園開唱 機捷調整末班車時刻

桃捷公司人員指出，五月天演唱會中非跨年場的末班車(12月23、24、26、27、29、30日；1月1、5、6、7日)。其中A19站北上(機場、台北)末班車為24時，南下(環北)末班車為24時16分；A21站往台北末班車為23時51分；A1站往中壢末班車為23時8分。

桃園大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，歌迷們引頸期盼的五月天LIFE「人生無限公司」巡迴演唱會，今天將在桃園國際棒球場開唱，為服務在演唱會期間參與的廣大歌迷，桃捷公司也加開機捷末班車，並公布末班車的時刻表。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）五月天演唱會今天起桃園登場，配合需求，機場捷運末班車時刻表，同時在機捷A1、A18、A19等站播放五月天經典歌曲，為演唱會暖身。此外為搶搭五月天商機，飯店百貨推優惠方案。

至於跨年場末班車(31日)，在A19站北上(機場、台北)及南下(環北)末班車延後至1月1日凌晨2時30分；其中A21站往台北末班車為1月1日凌晨2時21分；A1站往中壢末班車為1月1日凌晨1時22分。

為了讓五月天的歌迷在搭車時就能為演唱會暖身，桃捷公司表示，已取得授權分別在A1、A18、A19這3個車站，播放五月天經典歌曲，歡迎歌迷朋友搭乘機捷前往演唱會，跟著五月天直達最好的一天。

桃捷公司也鼓勵民眾「日搭機捷遊桃園 夜賞五月天演唱會」，為了讓一日票乘客在跨年夜搭乘不受限，桃捷公司更彈性調整一日票「啟用當日營運時間內有效」規定，旅客於107年1月1日營業時間內進站、出站，只需透過站務人員在詢問處設備確認，一日票為106年12月31日啟用後即可進出站。

五月天在桃園從聖誕唱到跨年，為桃園帶來龐大商機，包括桃園機場周邊及不少飯店業者都推出住宿或餐飲優惠，讓五月天迷搶好康。位於桃園機場捷運A8站的福容飯店推耶誕火雞大餐，讓粉絲們從耶誕歡樂到跨年，另外推出「住房專案」，演唱會期間入住憑票根或購票證明，並至粉絲團按讚，可兌換悠遊卡禮盒。1061223